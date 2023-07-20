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中芸國小沙灘手球「魔鬼訓練」 少子化威脅下力保光榮傳統

2023/07/20 15:23

學員先淨灘，再體驗沙灘手球。（中芸國小提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中芸國小為國內手球運動的搖籃，今天首度進行沙灘體驗，學員認識到「魔鬼訓練」，辛苦卻有收穫。校長郭榮全表示，受到少子化影響，校內體育班招生人數不足，希望有興趣學童就讀，讓光榮傳統得以延續。

中芸國小於1997年成立手球社團，逐漸發展成體育班，在國內外賽事經常「穿金戴銀」，培育出許多國手，今年也拿下高雄市國小運動會男女組雙料冠軍。

教務主任陳俊強表示，今年兒童節舉辦中芸海域淨灘活動時，校方發現這片沙灘很適合沙灘手球體驗，適逢颱風外圍環流帶來風浪，許多垃圾被沖上岸，學生先淨灘且接受水域安全宣導，隨即進行沙灘手球體驗。

學員在沙灘上打手球，對體力、耐力都是考驗。（中芸國小提供）

林園區手球運動為三級銜接（國小—國中—高中），教練王暉雄說，中芸國小與林園中學平時會進行跨階段銜接訓練，邀請畢業校友帶領學弟妹進行團隊配合訓練及攻防戰術操練，雙方藉教與學激盪以提昇手球的專業技巧。

學員賴曉沛說，平時在學校都是硬鋪面的場地，第一次來沙灘練球，感覺很新鮮，想跳跳不高，想跑也跑不快，真的比較辛苦，但訓練效果應該也會比較好，雖然很累，在海風吹拂下很快就忘了疲勞。

中芸國小今年的新生才30餘位，選手招募更形困窘，郭榮全表示，仍會盡全力提供球隊在軟硬體上的支持，以獲得更好的比賽成績，歡迎大寮、小港和林園地區的國小學童，加入中芸國小的體育班手球隊，享受手球運動帶來的樂趣。

學員在沙灘上練習手球。（中芸國小提供）

學員聆聽教練戰術指導。（中芸國小提供）

學員在沙灘上認識到了「摩鬼訓練」。（中芸國小提供）

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