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MLB》「打者翔平」下半身一個小動作 讓「法官」很喜歡並想效仿

2023/07/20 16:41

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平本季至今累積35轟，獨居大聯盟全壘打王，有望挑戰去年洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）締造的美聯單季62轟紀錄。賈吉今天受訪時表示，很喜歡「打者翔平」下半身啟動的動作。

談到大谷今年有機會挑戰62轟，賈吉表示，紀錄是用來打破的，「那只是一個紀錄，如果他能打出63轟或是更多，這對棒球比賽將是令人興奮的。」

「打者翔平」的一個打擊小動作是賈吉想效仿的，賈吉指出，「我喜歡他下半身的動作，自己試著像他一樣做小踮腳。我曾和沃爾普（Anthony Volpe）在某一天的比賽期間聊天提到，『我想讓自己的踮腳踩起來像他那樣』，但我還沒有掌握好，還需要幾年的時間。」

回顧去年的單季62轟之旅，賈吉坦言，越接近60多轟時，追逐全壘打紀錄的壓力才開始影響他，「對我來說，最困難的時刻是在接近第62轟的時候，我在比賽一開始就上場打擊，從未經歷過球場上完全寂靜、所有人都站著的情況下，這對我來說很訝異，因為我是來打棒球比賽的、不在意一個紀錄，我想要上場幫助我的球隊贏球。」

賈吉今年開季49場打了19轟後，就因為6月初時在道奇球場受傷，導致腳趾韌帶撕裂，因傷缺陣至今。賈吉今天在賽前做外野防守訓練，並做打擊練習。

大谷翔平。（今日美國）

賈吉。（美聯社）

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