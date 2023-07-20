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南韓賽》周天成難敵前世界第2名將 跟白馭珀都止步16強

2023/07/20 15:42

台灣一哥周天成。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級500系列南韓羽球公開賽，以13：21、19：21不敵丹麥好手安童森安童森（Anders Antonsen），吞下對戰3連敗，也無緣男單8強，另外女單好手白馭珀也在16強止步。

世界排名第7的周天成，從5月中蘇迪曼盃、馬來西亞大師賽、泰國公開賽、新加坡公開賽、印尼公開賽到台北公開賽，連6週都參賽，身體或多或少出現疲態，也反應在場上表現，最佳成績為8強。

周天成昨在首輪以21：13、21：11擺平馬來西亞詹俊為，只是今天遇到實力不俗的安童森，小天過去10次交手取得7勝，但在2020年丹麥公開賽與今年新加坡公開賽交鋒都輸球。

周天成首局慢熱陷入4：9落後，即使一度追成平手，但安童森很快就把領先擴大並先下一城。小天在第二局雖帶著11：9領先進入技術暫停，也一度站上17：15，可惜還是被安童森超車，最終以直落二吞下敗仗，只能放眼下週的超級750系列日本公開賽。

白馭珀昨日驚奇打敗印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu），但今天遇上中國好手陳雨菲則難尋突破之道，最終以11：21、12：21輸球，吞下對戰4連敗。

白馭珀。（資料照，記者林正堃攝）

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