網球》張帥暴哭退賽風波延燒 布達佩斯賽會批評中國人帶風向

All efforts on practice was wrong , because when you wanted hitting closer to the line , even touched the line still OUT …..



I love you guys and all girls who supporting me and standing my side pic.twitter.com/ZZt28KdbRE — Shuai Zhang （@zhangshuai121） July 18, 2023

〔記者梁偉銘／綜合報導〕張帥疑似遭誤判而暴哭退賽的風波持續延燒，布達佩斯職業女網賽主辦單位在社群媒體批評中國人用這段影音帶風向；至於WTA（職業女網總會）也緊急回應，將就爭議判決展開調查，並強調對於任何形式的種族偏見與歧視採取零容忍。

WTA250等級的布達佩斯女網賽，中國第2種子張帥因為主審爭議性判決、匈牙利年輕地主對手托特（Amarissa Toth）擦掉球印等小動作，加上場邊觀眾不友善噓聲，首盤沒打完就被氣哭退賽，前「中國一姊」再度一戰出局，也苦吞近來巡迴賽女單13連敗，此役風波也引發各界熱議。年僅20歲的托特賽後表示，不明白張帥為何大驚小怪，「她想推翻主審判決，是自找麻煩。」大會飽受各界批評也發文解釋：「托特無法判斷那球是否出界，這是線審和主審做出的決定。這位匈牙利球員生涯首場WTA會內賽的表現或許不夠周到，但她並未做出有違誠信的事，也沒有欺騙和誤解。反倒是中國人使用具誤導性的影音操縱全世界。」

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WTA則緊急回應： 「對於任何形式的種族偏見與歧視問題，WTA堅決零容忍。有關先前布達佩斯比賽發生的不幸事件及隨後相關言論，WTA正進行調查並將回應。」

張帥。（資料照，路透）

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