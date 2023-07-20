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杭州亞運》國手名單出爐！戴資穎、郭婞淳、李智凱領軍524人參賽

2023/07/20 16:07

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕因武漢肺炎疫情延宕1年的杭州亞運，將在9月23日點燃戰火，體育署今天正式下午公布台灣本屆代表團名單，將參加32運動種類，以及524位選手參賽，代表團總人數將超過700人。

台灣隊上屆雅加達亞運共有588位選手，並贏得17金、19銀、31銅，在獎牌榜上排名第7，也是亞運史上第二好的成績，僅次於1998年曼谷亞運。

台灣上屆雅加達亞運共摘下17金，含金量更是史上之最，有不少項目都是奧運項目，造就2021年東京奧運的佳績。

杭州亞運將在9月23日至10月8日登場，而台灣代表團將從9月15日開始陸續出發，迎接過了5年再於亞運出擊，而台灣羽球一姊戴資穎、「舉重女神」郭婞淳、體操「鞍馬王子」李智凱都將披掛上陣並尋求連霸。

台灣隊在上屆亞運反曲弓、複合弓射箭勇奪2金、1銀、1銅，本屆反曲弓男團將由魏均珩、湯智鈞搭配新生代射手戴宇軒、蘇于洋，女團則是雷千瑩、彭家楙、邱意晴、郭紫穎。

另外，射擊的楊昆弼、林穎欣、呂紹全在上屆都有摘金紀錄，如今也要分頭出賽挑戰連兩屆奪金；在東奧有拿下獎牌的羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟拳擊女將黃筱雯、桌球「沈默殺手」林昀儒、「柔道男神」楊勇緯、跆拳道「國民女友」羅嘉翎、舉重女將陳玟卉等好手都會參賽。

杭州亞運國手名單。（記者林岳甫攝）

杭州亞運國手名單。（記者林岳甫攝）

杭州亞運國手名單。（記者林岳甫攝）

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