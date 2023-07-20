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棒球》經典賽慘案的教訓！南韓國家隊變革、韓職將引進投球時鐘

2023/07/20 17:14

南韓經典賽代表隊。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕南韓國家隊近年在國際賽的表現不佳，連三屆經典賽一輪遊，也讓該國棒壇決定進行改革，在國家隊組成、職棒賽制上都有新的做法。

韓國棒球委員會（KBO）今表示，為提高韓國棒球競爭力，將推進4大計畫，包括提高國家隊戰鬥力、改善比賽制度、培養潛力選手及教練，以及擴大棒球基層，「希望透過長期目標培養希望之星、改善制度提高聯盟水準，以此為基礎增加國家隊競爭力、成為持續發展這項運動的棒球強國。」

其中在國家隊部分，KBO宣布在2026年經典賽前將選出一位專任的國家隊教練，讓國家隊的有長期、一貫的方針，避免想先前一樣鄰近大賽才緊急召集國家隊、找來韓職教頭帶兵。

除了會建立一組國家隊教練團，KBO也表示會讓國家隊與其他國家多進行交流賽，2024年大聯盟教士與道奇將到南韓舉辦海外開幕戰，屆時也會與南韓國家隊進行熱身賽，希望讓南韓選手累積經驗。

除此之外，為能更適應國際大賽、也提高國內比賽可看度，KBO也將引進目前大聯盟使用的投球計時器，2023年下半年就會在球場開始裝置設備，2024年在二軍實施，一軍最快也會在2024年就實施。

跟隨大聯盟潮流的不只這一項，韓職在2022年開始實施突破僵局制，2024年一軍也要正式適用此規則；大聯盟今年開始限制佈陣，韓職二軍預計2024年開始限制、一軍為2025年。

另外大聯盟與經典賽都規定一名投手上場後至少要面對三名打者，韓職一樣也是2024年二軍開始實施、2025年擴及至一軍。

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