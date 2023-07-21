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小戴八強對決張藝曼、女子世界盃小組賽 今日賽事預告與轉播

2023/07/21 06:57

戴資穎。（Badminton Photo提供）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場是金鶯對決光芒，金鶯將派出吉布森（Kyle Gibson）對決光芒葛萊斯諾（Tyler Glasnow），第二場是太空人對決運動家，太空人將派出J.P.法蘭斯（J.P. France）對決運動家哈里斯（Hogan Harris），喜愛大聯盟的球迷記得收看囉！

中職部分將有兩場比賽，第一場是味全龍對決富邦悍將，味全龍將派出布里悍對決悍將肯特，第二場是統一獅對決樂天桃猿，統一獅將派出羅昂對決悍將霍爾，喜愛中職的球迷記得收看囉！

女子世界盃部分，將有三場賽事轉播，分別為奈及利亞對決加拿大、菲律賓對決瑞士及西班牙對決哥斯大黎加，喜愛足球的球迷記得收看囉！

羽球部分韓國公開賽將迎來八強的賽事，我國好手戴資穎在8強將遭遇世界排名20的中國女將張藝曼，球迷千萬別忘了為小戴加油打氣囉！

MLB

06:30 金鶯@光芒 愛爾達體育1台

09:30 太空人@運動家 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 味全龍@富邦悍將 MOMOTV

18:35 統一獅@樂天桃猿 ELEVEN1

女子世界盃

10:20 奈及利亞VS加拿大 愛爾達MAX4台

12:50 菲律賓VS瑞士 愛爾達MAX3台

15:20 西班牙VS哥斯大黎加 愛爾達MAX4台

羽球

10:00 韓國公開賽 八強（上）

14:00 韓國公開賽 八強（下）

轉播:愛爾達體育3台

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