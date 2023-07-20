T1》預告還要補進「第3根柱子」顏行書談洋將：會令大家驚豔

台啤雲豹顏行書（右二）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹今為新秀林信寬、高錦瑋舉辦加盟記者會，台啤雲豹營運長顏行書表示，球隊將持續補強，屆時希望會有「第3根柱子」，並透露洋將人選「會讓大家驚艷」，引發外界各種想像。

雲豹上季戰績墊底，但休季期間積極補強，和台啤合作後戰力大升級，同時又在選秀會上網羅兩大新秀林信寬、高錦瑋，新賽季盼有一番作為。

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今天在新秀加盟記者會上，顏行書提到，林信寬和高錦瑋是台灣年輕潛力股上的前2名，期許他們在菜鳥球季就有好表現，有機會成為台啤雲豹的基石。不僅如此，顏行書爆料，除了兩位超級新人外，目前正積極接洽球隊「第3根柱子」，全數到齊後就完成球隊未來藍圖。

不過，台啤雲豹執行長張建偉卻有不同看法，他笑說：「這是我等一下要跟他（顏行書）檢討，怎麼會只有3根柱子，我心目中一直是五芒星。」他也強調，屆時不會只是有3根柱子，而是「一些柱子」。

顏行書解釋，所謂的「第3根柱子」是指，現在籃球需要3個主力球員建構未來隊形，期許再找到一個年齡層差不多的球員，但他強調本土、洋將都有可能，「我心中有人選，但我們仍在努力中，現在還不能講。」

至於總教練和洋將方面，顏行書表示，教練確定會是外籍教練，這部分會等到8月中確定。洋將方面，因為人數較多，要等到確定後才會公布，但人選會讓大家驚豔，「類型上有所不同，預計是兩名大洋將和兩名功能性洋將，不會比上季洋將遜色。」至於魔獸有沒有可能回歸，顏行書則說，這部分尚不清楚。

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