路跑》台北馬12月17日登場還加入「早餐跑」 今開放報名

台北馬拉松正式啟動，今開放報名。（台北市體育局提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕「2023臺北馬拉松」將於12月17日在臺北市政府前市民廣場正式開跑，馬拉松組自即（20）日下午4時起開放登記抽籤、半程馬拉松組則是在馬拉松組報名截止後，於8月15日下午2時開放報名，並採先搶先贏報名方式，非以抽籤方式。而成績達標保障名額跑者已前於7月7日開放上傳成績證明及報名登記。

今年首度引進國外盛行的早餐跑，將於正式賽前一日（12月16日）舉行，歡迎跑者帶著家人與孩子一同參與3公里「親子跑」；另正式賽主辦單位將邀請完賽成績水平接近國內菁英選手成績的國際好手來臺參賽，期望能帶領國內菁英選手突破國內高掛近30年的馬拉松紀錄；且首次與頂級贊助商合作辦理訓練營，幫助跑者順利完成，突破佳績。

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「臺北馬拉松」為專業賽事，因此大會僅提供馬拉松和半程馬拉松兩個組別。為增加賽事的豐富度，同時參考國外大型馬拉松，「2023臺北馬拉松」打破原有賽事框架，在正式賽前一天首度舉辦「歡樂早餐跑」3公里賽事。

「臺北馬拉松」早餐跑3公里的短距離組別期望能讓無法跑完長距離的初階跑者能一同體驗「臺北馬拉松」的氛圍；主辦單位也希望能讓市民朋友帶著家人、小孩一起來場親子跑，除了增進親子關係，也可以培養小孩跑步運動的習慣，共同參與「臺北馬拉松」這場臺北市的盛會。

「歡樂早餐跑」限時40分鐘完成，將於12月16日上午7時起跑，起終點同為臺北市政府前市民廣場，折返點是仁愛圓環。正式開放網路報名時間為8月16日上午10時，採先搶先贏報名方式，額滿即報名截止。

「臺北馬拉松」頂級贊助夥伴adidas每年規劃完整的配速團隊在賽道上為跑者服務，今年為提高市民參與度，滿足更多跑者無痛完賽的體驗，更進一步推出馬拉松（16週）、半程馬拉松（12週）專業訓練營，同時邀請到AR（adidas runners）總教練暨前長跑國手鄭子健擔任總教官，搭配專業的訓練團隊，協助學員達成完賽的目標。

「臺北馬拉松」AR訓練營馬拉松組8月4日起開放報名、半程馬拉松組則是8月15日起開放報名，訓練時間包含每週團練兩次，週間田徑場、週末河濱LSD（長距離慢跑），9到12月會在臺北田徑場暖身場進行一場專屬「臺北馬拉松」訓練營的包場訓練，全程免費，僅需繳交保證金。

1995年許績勝在別府大分馬拉松跑出2小時14分35秒的成績，高懸在臺灣馬拉松百傑榜首至今已近30年，多年來許多好手嘗試挑戰都未能跨越這個障礙。過去10年「臺北馬拉松」國內成績最佳是2016年蔣介文的2小時20分59秒，然而大會場地紀錄在2020年已推進到2小時9分18秒，若能找來更貼近臺灣菁英選手成績水平（2小時15分到2小時20分）的國際選手參賽，對於國內菁英選手期望能有效縮短這約5分鐘的差距。

為此主辦單位邀約爭取這類型選手參賽，盼能刺激臺灣菁英選手再次進化。而頂級贊助夥伴富邦金控為協助提高國內競技水準，亦提出從贊助金中提撥作獎勵之計劃，凡突破國內馬拉松紀錄的最優秀臺灣男子或女子選手，將頒贈新臺幣33萬元的獎金以資鼓勵，期待吸引更多臺灣好手的投入。

「2023臺北馬拉松」資訊詳見活動網站http://www.taipeicitymarathon.com/

臺北馬拉松粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaipeicityMarathon/

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