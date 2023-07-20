日職明星賽》隊友上演烏龍守備 鮑爾兩球後慘遭對手砲轟（影音）

鮑爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在今日稍早進行的日職明星賽中，在賽前曾預告會在投球前告知打者球種的明星強投鮑爾（Trevor Bauer）第四局上場投球，最終遭敲3安包括1發全壘打，失2分，但2分皆為非自責分退場。

鮑爾在第一個打席面對火腿好手万波中正時於第四球打出界外高飛球，但捕手大城卓三疑似故意漏接，讓万波中正有繼續打擊的機會，這個動作也逗得當時在投手丘上的鮑爾哈哈大笑，沒想到万波在兩球後鎖定鮑爾的滑球擊出左外野陽春砲，這也是他連續第二天開轟。

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接下來鮑爾雖解決柳田悠岐，但接下來被紅林弘太郎、安田尚憲接連敲安，隨後若月健矢擊出三壘滾地球讓鮑爾再失一分，最後小深田大翔擊出一壘小飛球遭接殺才終於結束這個半局，雖然鮑爾接連遭到狙擊，但他本人仍在走下投手丘後點點頭稱這次的投球非常有趣。

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