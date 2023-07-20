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中職》王勝偉棒子火熱 丘總大讚球隊安定力量

2023/07/20 17:47

王勝偉。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕下半季重返一軍的富邦悍將老牌游擊手王勝偉最近棒子火熱，場上也隨時提點年輕選手該注意的地方，總教練丘昌榮讚許王勝偉是球隊的安定力量。

王勝偉5月初因傷下二軍，重返一軍後除了首戰還在適應，之後連3場安打，本週二打出本季首次的3安猛打賞，週三則打下3分打點，超越之前18場的總和。

王勝偉表示，最近身體的反應還滿不錯的，能夠掌握有效的擊球，不過，要有打點也要歸功學弟們上壘製造機會，如果學弟們不上壘，那就自己上壘。

丘昌榮表示，王勝偉總是會適時提點其它內野手，甚至投手有狀況也會給予安撫，這是年輕球員沒有辦法做到的，即使是老將也不一定能做到，王勝偉是球隊安定的力量，對球隊真的幫助很大。

39歲的王勝偉坦言以自己的年紀，不太可能場場先發，還是要有年輕人跳出來，其實今年劉俊豪、池恩齊、葉子霆等年輕的內野手都進步很多，但是有時候會陷入單一方向的思考而變成當局者迷，自己就會從旁觀察再給他們不同的思考方向，不敢說有很大幫助，自己也會從他們身上學到不同的想法。

王勝偉表示，得點圈的攻擊一向是富邦最需要加強的地方，所以也會和學弟們討論如何不靠安打也能幫助球隊得分，即使會造成打擊率下降，得分才是最重要的事。

丘昌榮。（記者陳志曲攝）

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