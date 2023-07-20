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T1》狀元身價如何？張建偉這樣說 顏行書盼林信寬、高錦瑋別被酸民影響

2023/07/20 17:52

台啤雲豹新秀林信寬和高錦瑋的加盟記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹今天為本季選秀狀元林信寬、榜眼高錦瑋舉辦加盟記者會，兩人薪資也引發外界關注。對此，雲豹執行長張建偉強調，不比去年狀元差，合約除了符合聯盟規定外，也將會是複數年合約，還有多元激勵獎金，鼓勵新秀展現企圖心。

雲豹今年用狀元和榜眼籤選進林信寬和高錦瑋，今為他們舉行加盟記者會，還特別安排家人出席，場面相當溫馨。張建偉說：「跟信寬、錦瑋溝通後，發現他們很重視家人，而我自己也是奶奶帶大的，所以心有戚戚焉，希望家人出席能帶給他們最大支持跟鼓勵。」

協商合約方面，張建偉透露，兩名新秀特別強調，希望有多一點的上場機會和出場時間，因此合約除了符合聯盟規定外也會是複數年，還有多元的激勵獎金，雖然金額不能透露，但確定不會比去年的狀元差，「會給他們匹配的薪水，希望他們展現企圖心和抱負，做得越好也有更好的獎金。」

對於兩名新秀，台啤雲豹營運長顏行書也抱有期待，「主要希望他們別受社群影響，這一兩年感受到，很多球員會受到比賽轉播旁小框框留言的影響，也很在意別人對他的想法。」

顏行書認為，過去他還是球員時，通常就看幾個媒體，但看不到一般人的評論，但現在網友留言都很直接，他笑說：「打得好可以去看看，增加信心，但面臨低潮時，這些留言確實不管是對球員家人跟自身都受到影響，所以不少球隊才會找心理諮商師，希望他們能一直保持自信。」

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