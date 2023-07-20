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南韓賽》秋風掃落葉！戴資穎打敗蕾莎娜 本季7闖女單8強

2023/07/20 18:07

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天在超級500系列南韓羽球公開賽，以21：15、21：5輕取世界排名73馬來西亞選手蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan），勇闖女單8強，本季7闖女單8強。

世界排名第4的戴資穎在6月台北公開賽奪冠，休息逾3週的時間，如今從南韓賽出發，也是她本季第一次打500等級賽事，小戴在首輪以21：17、21：7輕取世界排名45的印度班索德（Malvika Bansod）。

戴資穎今天初次交手蕾莎娜，在首局5：5領先就打出6：1攻勢，帶著11：6領先進入技術暫停，這局最多握有9分領先，快意先下一城。戴資穎在第二局仍不給蕾莎娜太多機會，快意以直落二收下女單8強入場券。

戴資穎在8強將遭遇世界排名20的中國女將張藝曼，她16強以21：10、21：17拍落第7種子的隊友韓悅。小戴生涯和張藝曼僅在2020年馬來西亞大師賽交鋒，小戴直落二過關。

男雙方面，「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵以19：21、15：21不敵世界第1的印尼組合阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）。另外，女雙胡綾芳／林筱閔則因首輪對手南韓組合鄭娜銀／金慧貞在12：7領先退賽，以及16強對手也退出，直接闖入8強。

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