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中職》兄弟賞樂天3年首次獨自墊底 鄭浩均躍升土投勝投王

2023/07/20 21:22

中信兄弟投手鄭浩均今天繳出7局優質先發。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟鄭浩均今天繳出7局優質先發，外加江坤宇、許基宏的本季首轟，「小黑」吳俊偉更在8局救火成功，助隊以6：4奪下2連勝，苦吞3連敗的樂天桃猿3年來第一次獨居爐主。

中信先發鄭浩均前2局危機四伏，2局上被連續敲出3支長打，包括宋嘉翔的逆轉2分彈，但在3-5局都投出三上三下，製造3次雙殺打，逃脫1、6局的失分危機，總計7局被敲7安，飆出6次三振，僅掉2分，奪下本季第5勝，獨居土投勝投王。

中信前3局都用雙殺打瓦解攻勢，4局不僅躲掉史上第2次的前4局雙殺打，詹子賢和許基宏適時安打串聯，攻下2分超前；5局下更盼到江坤宇的本季首轟，一棒2分彈助隊拉開比分；8局下，許基宏也敲出本季首轟。

中信再次祭出「稀罕調度」，將終結者跟佈局投手的登板順序對調，呂彥青提前在8局登板，卻0.2局掉2分退場，被追至1分差，所幸吳俊偉救火成功，演出1.1局救援成功，奪下本季第3次救援。

中信兄弟投手鄭浩均今天繳出7局優質先發。（記者廖耀東攝）

中信兄弟江坤宇擊出兩分砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟吳俊偉。（記者廖耀東攝）

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