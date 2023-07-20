NBA》願在熱火終老！ 巴特勒中國行加碼霸氣喊：明年屬於我們

巴特勒表態願在熱火終老。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年賽季，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）率領熱火在季後賽上演史詩級的「黑八傳奇」，只可惜最終仍於總冠軍賽告負。而他近日展開中國行，在接受媒體採訪時也語出驚人，不僅直接表態想在熱火打到退休，更喊話「下個賽季將是屬於我們的一年」，展現出十足霸氣與奪冠決心。

熱火季後賽雖以老八之姿吊車尾驚險晉級，不過首輪就大爆冷門，靠著巴特勒宛如天神下凡的宰制力，淘汰東部第一的公鹿，接著擊敗尼克，東部冠軍賽也順利贏得搶七大戰，無奈還是輸給兵強馬壯的金塊，無緣捧起冠軍金盃。

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而巴特勒日前趁著暑假抵達中國，進行一系列的代言活動，除此之外，他也接受媒體採訪，被問到有關於新球季的展望時，巴特勒肯定表示，「在我心中我一直都深信，我會替邁阿密贏來一座總冠軍，而且我也不打算之後為另一支NBA球隊效力」，表達出想成為「熱火人」的堅定意志。

此外，巴特勒還進一步補充，「相信我們有能力可以做到這一點，我也確信明年球季就是屬於我們的一年。我們已經知道該怎麼打進總冠軍賽，現在我們只是需要突破障礙，總有機會的，當我再度回到這裡跟你聊天時，我就是總冠軍了。」

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