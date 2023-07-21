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日職明星賽》首球就想搞「大場面」？ 兩球星逗趣舉動笑翻球迷

2023/07/21 06:57

〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽第二戰昨天移師廣島馬自達球場舉行，太平洋聯盟明星隊全場出現13支安打，包含日本火腿球星萬波中正的陽春彈，幫助洋聯明星隊最後以6比1擊敗中央聯盟明星隊，收下5連勝。此外，廣島鯉魚球星九里亞蓮和歐力士強打杉本裕太郎首局就來秀「大場面」，笑翻現場球迷。

九里亞蓮昨天擔任央聯明星隊先發投手，而杉本裕太郎擔任洋聯明星隊開路先鋒，比賽正式開打後，杉本裕太郎直接擺出短棒，九里亞蓮這時故意丟一顆朝打者方向的大壞球，杉本裕太郎閃過後，衝到場上「作勢」要和對方理論，最後他和九里亞蓮相互擁抱，讓現場球迷也給予掌聲。

事實上，畢業於棒球強校亞細亞大學的九里亞蓮，和杉本裕太郎是同學年。杉本裕太郎來自青山學院大學，兩人都打過東都大學聯盟。

日媒《Daily》報導，九里亞蓮在賽前就說，「我們在大學就有對戰過，職業賽場也有幾次對決，我很想再次對決。」；杉本裕太郎賽後則透露，有事先商量好要「表演」的內容，兩人的關係很好，「所以能有這樣的機會，我感到非常高興。」

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