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MLB》「天使送走大谷翔平的機率極低」美媒點出關鍵

2023/07/21 06:57

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕隨著交易大限進入倒數計時，天使球星大谷翔平究竟會不會被擺上交易桌持續成為各方焦點，對此不少資深美國媒體人認為，天使不可能在夏天就賣掉大谷。

《Full Count》報導，《MLB Network》廣播節目主持人費林（Mike Ferrin）日前在節目中斬釘截鐵表示，「這件事（交易大谷翔平）這件事不太可能發生。」

費林指出，「有一點大家很少討論的是，大谷翔平其實幫天使賺了很多錢，很少能有一個選手就讓球場滿座，大谷就是其中一人。天使不可能在最後兩個月放棄門票收入。」

費林提到，大谷翔平在薪資外的代言、贊助收入就超過4000萬美元，「證明的他的人氣有多高，如果把大谷翔平送走，就會換另外一支球隊藉此獲得很大的利益，這是過去我們在交易大限前很少考量的因素，也是為什麼我認為他被送走的可能性極低的原因。」

《YES Network》資深主持人柯瑞（Jack Curry）日前也在節目中提到，大谷翔平在成為自由身後會獲得破紀錄合約，這一點毋庸置疑，「但會不會被交易的話，我覺得不會。」柯瑞提到，站在天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）的立場，不太可能做出「把大谷翔平送走、換回幾名以後可能誰也不會記得是誰的新秀」這樣的操盤。

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