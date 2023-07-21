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女足世界盃》瑞士vs菲律賓 選擇讓分賠率高

2023/07/21 07:01

柏登。（資料照）

比賽時間：07/21 13：00 〔A組〕瑞士vs菲律賓 特約作者：勞倫斯

首次闖入世界盃小組賽的菲律賓目前世界排名位居第46，也是A組4隊中排名最低的球隊。他們在去年亞洲盃8強賽以1：1踢和台灣，靠著12碼PK賽勝出，最終以0：2敗給韓國止於4強。效力於西雪梨流浪者女足的前鋒柏登（Sarina Bolden）在國家隊表現不錯，麥克丹尼爾（Chandler McDaniel）在亞洲盃小組賽對戰泰國攻進致勝的1球，中場球員奎薩達（Quinley Quezada）在8強賽對戰台灣時攻進唯一的一球成為晉級關鍵。

瑞士則是第二次決戰世界盃小組賽事，他們目前的世界排名為20名。他們在去年的歐洲女子足球錦標賽中拿下1和2敗戰績止步於分組賽，效力於巴黎聖日爾曼女足的巴赫曼（Ramona Bachmann）在三戰中一共貢獻了1個進球2次助攻，可以說是陣中的攻擊火力供應者；效力於塞爾維特女足的中場球員索烏（Coumba Louisa Sow）在出戰葡萄牙的賽事中也取得進球，她在國家隊出賽的表現一直都相當優異；效力於兵工廠女足的維爾蒂（Lia Joëlle Wälti）一直是國家隊的主力中堅，也是相當值得關注。

這一場對賽在基本面上，瑞士不僅在世界排名高出一截，整體球員「星味」也濃於菲律賓，實力上將會有一些差距，另外要注意的是菲律賓在今年一共出賽10場各種賽事，其中面對歐洲球隊的4場全部輸球，只取得2個進球但卻狂失13之多，數據上更是不利於菲律賓。因此這一場賽事瑞士取勝沒有太多的疑慮，但是賠率一定不會太好，推薦可以選擇讓分賠率會稍高一些。

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