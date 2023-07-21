女足世界盃》十大球星 荷蘭-唐克（Daniëlle van de Donk）

唐克。（資料照，路透）

特約作者：許耀文

唐克（Daniëlle van de Donk）是荷蘭女足的主力中場，1991年8月5日出生的她現在31歲，他年僅4歲時就被發現相當具有足球的天份而進入俱樂部，且據說小時候在俱樂部踢球時原本遭到男孩們的嘲笑，結果當她完成帽子戲法時那些男孩們都不禁沉默了，唐克（Daniëlle van de Donk）在2015到2021年期間效力女英超的兵工廠，幫助兵工廠分別在聯賽、足總盃和聯賽盃都拿下了一個冠軍，2022年賽季開始效力法女甲的里昂，隨即在首個賽季幫助球隊贏得聯賽和女歐冠冠軍。

荷蘭一直以來也是給人足球強國的印象，不過女足直到2009年以後才有機會打入如歐洲盃和世界盃這樣的大賽決賽圈，唐克（Daniëlle van de Donk）在2010年開始在首次代表荷蘭國家成人隊踢球，那時荷蘭隊整體實力不突出，2011年世界盃資格賽出局、2013年歐洲盃則是小組賽三戰全敗出局，不過到了2015年世界盃荷蘭隊開始有所突破，隊史世界盃首戰1：0擊敗了紐西蘭隊拿到首勝，雖然闖進十六強後1：2被當年亞軍日本隊淘汰，在中場位置上屢次有創造性表現唐克（Daniëlle van de Donk）在2017年歐洲盃率隊奪冠，接著到了2019年世界盃決賽前取得6連勝，可惜最後0：2敗給美國屈居亞軍，雖然如此荷蘭女足大幅的進步已經在國內得到了熱烈的讚揚。

請繼續往下閱讀...

不過2020年奧運和2022年歐洲盃荷蘭隊都是八強就出局，顯然在2017年和2019年的巔峰過後有些滑落，顯然唐克（Daniëlle van de Donk）的荷蘭隊現在需要想的不是彌補四年前的遺憾，而是先穩住這幾年確立的強權地位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法