女足世界盃》十大球星 西班牙-普特拉絲（Alexia Putellas）

普特拉絲。（資料照）

特約作者：許耀文

普特拉絲（Alexia Putellas）是西班牙女足隊的主力中場，1994年2月4日出生，目前還是西班牙隊與國內聯賽強權巴薩隆納的隊長，不說很難想像，一項給人足球強國印象的西班牙其實對於女生踢足球存在很大的偏見，認為那是男生的運動，普特拉絲（Alexia Putellas）在2001年時開始踢俱樂部，竟然是因為她的母親擔心她在學校踢球可能被排擠所以不要在學校踢的交換條件，不過普特拉絲（Alexia Putellas）是個對足球相當狂樂的女孩，即使加入了俱樂部仍在學校踢球。

事實證明普特拉絲（Alexia Putellas）堅持踢球是正確的選擇，她是近兩年在女金球獎完成了二連莊，從2012年開始效力巴薩隆納的她幫助球隊拿下7次聯賽冠軍、4次打入女歐冠決賽並有2次冠軍，還有6次國王盃，且前述提到因西班牙國內對女足的偏見，所以過去西班牙女足自然沒什麼成績，普特拉絲（Alexia Putellas）出現後先幫助西班牙隊在2010和2011連兩屆U17歐洲盃奪冠，且過去從來沒辦法打入世界盃決賽圈的西班牙隊在她成為主力的2013年開始，先是睽違十六年打入歐洲盃決賽圈，並在2015年首次能踏上世界盃決賽圈的征程。

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不過！西班牙女足隊目前離想爭冠有一段不小的差距，歐洲盃部份2013年、2017年和2022年都是八強出局，世界盃部份2015年時小組賽1和2負墊底出局，而2019年時在小組賽首戰3：1擊敗南非隊拿下隊史世界盃首勝，進而在3場比賽後晉級十六強，不過隨即被當年冠軍美國隊2：1淘汰，今年普特拉絲（Alexia Putellas）看起來也是先幫助西班牙隊走一步算一步。

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