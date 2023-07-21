女足世界盃》十大球星 奈及利亞-奧紹拉（Asisat Oshoala）

奧紹拉。（資料照）

特約作者：許耀文

奧紹拉（Asisat Oshoala）是奈及利亞女足隊本屆世界盃的主力前鋒，1994年10月9日出生的她目前28歲，她在2014年U20女世界盃踢出身價，除了幫助當年的奈及利亞女U20隊奪下亞軍佳績，自己本身踢進了多達7球還榮獲當年賽事最佳球員的殊榮，兩個月後幫助奈及利亞隊拿下2014年女非洲盃冠軍，且再次獲得賽事最佳球員獎，接下來又幫助奈及利亞隊在2016和2018的女非洲盃都一舉拿下冠軍完成非洲盃三連霸，且她在2016年的賽事進了6球拿到金靴獎。

職業賽部份奧紹拉（Asisat Oshoala）也是榮譽無數，2017年在女中超拿下最佳射手獎，2019年開始在西女甲為巴薩隆納效力，2022年賽季以20顆進球再次在聯賽稱霸進球榜，另外幫助巴薩隆納拿下2021年女歐冠的冠軍，綜合以上榮耀她成了第一位獲得西女甲金靴與女歐冠冠軍的非洲女性。

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不過奈及利亞隊整體的實力擺在世界盃上是明顯不出色，2015年首次為出戰世界盃的奧紹拉（Asisat Oshoala）在首戰面對瑞典時進了一球幫助球隊3：3戰和對手，但接下來兩連敗，1和2負在小組賽墊底出局，而到了上屆2019年奧紹拉（Asisat Oshoala）再次在小組賽對決南韓時進球幫助球隊2：0獲勝而得以晉級到16強，當時是奈及利亞20年來最好成績，不過馬上被德國隊3：0淘汰，奧紹拉（Asisat Oshoala）本屆目標應該還是先幫助奈及利亞晉級淘汰賽再說。

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