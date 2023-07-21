女足世界盃》十大球星 日本-熊谷紗希

熊谷紗希。（資料照）

特約作者：許耀文

熊谷紗希是日本女足隊的主力防守中場，他也可以司職中後衛，1990年10月17日出生的她32歲，她從2008年僅18歲時就開始入選日本女足隊，首次踢國際賽是2008年的U20世界盃，後來在2010年的U20世界盃擔任隊長，而在2011年她首次做為主力出征女足世界盃，場場先發且踢好踢滿，最後成為當年日本隊出乎意料拿下女世界盃冠軍的成員，且決賽與美國隊廝殺至十二碼大戰時，身為日本隊第四點的熊谷紗希成功射入，剛好成為了終結對手的劊子手。

後來熊谷紗希幫助日本隊在2012年奧運與2015世界盃都拿下亞軍，2017年開始已被任命為國家隊隊長，隨即在2018年拿下亞洲盃冠軍，職業賽部份，熊谷紗希曾在2013到2021年間效力法女甲的里昂，是球隊2014到2020年間聯賽七連霸的成員，更可怕的是里昂還在2016到2020年間完成女歐冠五連霸，是當時女足壇無可撼動的霸主，且熊谷紗希就是有英雄命，在2016年女歐冠決賽中與對手狼堡廝殺進十二碼決戰，執行第五點的她再次成為終結對手的劊子手，也開啟了五連霸的第一冠，熊谷紗希近兩年轉戰德女甲效力拜仁慕尼黑，成為今年拜仁慕尼黑聯賽冠軍的一員，明年賽季則將再轉隊到義女甲的羅馬隊效力。

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不過日本隊在2011年奪下世界冠軍的高峰後目前明顯有所滑落，2016年奧運沒有打進決賽圈、2019年世界盃十六強出局，去年亞洲盃則在四強止步，能否幫助日本隊止跌回升是熊谷紗希目前身為日本隊隊長最大的挑戰，畢竟已經32歲的她剩下的職業生涯可能也不算多了。

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