晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

女足世界盃》十大球星 巴西-瑪塔（Marta）

2023/07/21 07:10

瑪塔。（資料照）

特約作者：許耀文

瑪塔（Marta）是本屆巴西女足隊的主力前鋒，1986年2月19日出生的她37歲，還沒退役的她已普遍被認為是女足史上最偉大的球員，男足史上最偉大的球員貝利（Pele），曾在她率領巴西隊打入2004年奧運金牌戰時致電給她並稱她為「穿著裙子的貝利（Pele）」，她的巔峰是2006年到2010年期間完成女金球獎五連霸的這樣前無古人後無來者的個人榮譽，她在2018年時再獲第六座金球獎為目前奪得金球獎最多次的女足球員，能有這樣統治級別的個人榮譽來自她可怕的進球能力，截至目前在俱樂部賽場上出賽522場能踢進382球，而在巴西隊累積出賽164場踢進112球。

另外瑪塔（Marta）從2003年開始到本屆已第六次為巴西隊出征世界盃，前五次世界盃都有進球的她，目前與加拿大的辛克萊爾（Christine Sinclair）還有男足的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）一起保持在最多不同屆世界盃都有進球的記錄，而前五次參與的世界盃中瑪塔（Marta）踢進了多達17球，在上屆超越男足的德國球員克洛澤（Miroslav Klose）的16球成為世界盃史上進球最多的球員。

不過瑪塔（Marta）同時也很像去年男足世界盃開始前的阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），贏盡了個人榮譽卻無法幫助祖國贏下世界冠軍，瑪塔（Marta）離世界盃冠軍最接近的一次是2007年，但是球隊最後0：2敗給德國後屈居亞軍，奧運部份曾在2004年與2008年踢入金牌戰也都飲恨，雖然贏過了2次美運和3次美洲盃，但那終究稱不上是世界冠軍。

瑪塔（Marta）曾多次在受訪表示過在巴西女足球員比起男足要被輕視不少，需要隊史首座世界冠軍來穫得尊重，巴西隊近兩屆世界盃都在十六強就出局，想奪冠其實是有些悲觀，不過梅西（Lionel Messi）這位史上最多金球獎的巨星去年擺脫悲情幫助阿根廷奪冠，也許能期待瑪塔（Marta）這位最多女金球獎的足球女王也能在率隊封王。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。