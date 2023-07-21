女足世界盃》十大球星 巴西-瑪塔（Marta）

瑪塔。（資料照）

特約作者：許耀文

瑪塔（Marta）是本屆巴西女足隊的主力前鋒，1986年2月19日出生的她37歲，還沒退役的她已普遍被認為是女足史上最偉大的球員，男足史上最偉大的球員貝利（Pele），曾在她率領巴西隊打入2004年奧運金牌戰時致電給她並稱她為「穿著裙子的貝利（Pele）」，她的巔峰是2006年到2010年期間完成女金球獎五連霸的這樣前無古人後無來者的個人榮譽，她在2018年時再獲第六座金球獎為目前奪得金球獎最多次的女足球員，能有這樣統治級別的個人榮譽來自她可怕的進球能力，截至目前在俱樂部賽場上出賽522場能踢進382球，而在巴西隊累積出賽164場踢進112球。

另外瑪塔（Marta）從2003年開始到本屆已第六次為巴西隊出征世界盃，前五次世界盃都有進球的她，目前與加拿大的辛克萊爾（Christine Sinclair）還有男足的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）一起保持在最多不同屆世界盃都有進球的記錄，而前五次參與的世界盃中瑪塔（Marta）踢進了多達17球，在上屆超越男足的德國球員克洛澤（Miroslav Klose）的16球成為世界盃史上進球最多的球員。

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不過瑪塔（Marta）同時也很像去年男足世界盃開始前的阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），贏盡了個人榮譽卻無法幫助祖國贏下世界冠軍，瑪塔（Marta）離世界盃冠軍最接近的一次是2007年，但是球隊最後0：2敗給德國後屈居亞軍，奧運部份曾在2004年與2008年踢入金牌戰也都飲恨，雖然贏過了2次美運和3次美洲盃，但那終究稱不上是世界冠軍。

瑪塔（Marta）曾多次在受訪表示過在巴西女足球員比起男足要被輕視不少，需要隊史首座世界冠軍來穫得尊重，巴西隊近兩屆世界盃都在十六強就出局，想奪冠其實是有些悲觀，不過梅西（Lionel Messi）這位史上最多金球獎的巨星去年擺脫悲情幫助阿根廷奪冠，也許能期待瑪塔（Marta）這位最多女金球獎的足球女王也能在率隊封王。

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