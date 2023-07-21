網球》恭喜ATP帥哥沙波瓦洛夫！與WTA瑞典女將訂婚

沙波瓦洛夫與比約克倫德。（資料合成照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕有情人終成眷屬！年僅24歲的當今職業網壇帥哥美女情侶檔，加拿大名將沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）與瑞典比約克倫德（Mirjam Bjorklund）透過網路社交媒體宣布訂婚，好消息一出受到各界祝福。

ATP世界男單最佳第10、本週排名23的沙波瓦洛夫，與WTA女單132席的比約克倫德自2019年開始約會，感情迅速升溫即將修成正果，兩人發布他在女方祖國海濱城市巴斯塔德單膝跪地，深情獻上求婚戒指的甜蜜放閃美照，圈內同行很快向這對準夫妻表達祝賀，包括美國女將史蒂芬絲（Sloane Stephens）、中國吳易昺、西班牙老前輩科雷查（Alex Corretj）、波多黎各史上首面奧運金牌的退役女將普伊格（ Monica Puig）等。

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同梯的沙波瓦洛夫和比約克倫德，青少年時期並不熟悉，幾年後因緣際會下重逢，由於擁有共同興趣和職業，很快跌入愛河，今年3月邁阿密網賽比約克倫德說： 「很感謝他在那些時刻支持我，當我有他在身邊，感到非常安心。 」 沙波瓦洛夫認為，雙方能夠了解巔峰和低谷時所經歷的一切，「 我們信任對方，總能找到方法互相支持並度過愉快時光，若場上發展不如預期，這絕對有所幫助。」

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