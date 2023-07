MLB》160.6KM最狂助殺！ 紅人大物飆速改寫自身紀錄（影音）

克魯茲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅人隊體能勁爆的大物新秀克魯茲(Elly De La Cruz),先前才以97.9英哩寫下聯盟史上最快的助殺紀錄,今天他在球隊以5:1擊敗巨人的比賽,再度將記錄更新為99.8英哩(約160.6公里)。

4局上半2出局一壘有人時,巨人大物新秀馬托斯(Luis Matos)敲出越過左外野手防區的二壘安打,一壘上的佛羅雷斯(Wilmer Flores)快馬加鞭打算衝回本壘,不過紅人外野手班森(Will Benson)即時將球給傳回內野的克魯茲,克魯茲以高達99.8英哩的速度直接將球噴回本壘,儘管傳得有點歪,但捕手邁利(Luke Maile)依舊能夠順利接到後觸殺回本壘的佛羅雷斯。

A @Reds relay that ends with a 99.8 MPH assist from @ellylacocoa18! pic.twitter.com/EKK0iMLUaJ