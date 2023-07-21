MLB》160.6KM最狂助殺！ 紅人大物飆速改寫自身紀錄（影音）

克魯茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人隊體能勁爆的大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz），先前才以97.9英哩寫下聯盟史上最快的助殺紀錄，今天他在球隊以5：1擊敗巨人的比賽，再度將記錄更新為99.8英哩（約160.6公里）。

4局上半2出局一壘有人時，巨人大物新秀馬托斯（Luis Matos）敲出越過左外野手防區的二壘安打，一壘上的佛羅雷斯（Wilmer Flores）快馬加鞭打算衝回本壘，不過紅人外野手班森（Will Benson）即時將球給傳回內野的克魯茲，克魯茲以高達99.8英哩的速度直接將球噴回本壘，儘管傳得有點歪，但捕手邁利（Luke Maile）依舊能夠順利接到後觸殺回本壘的佛羅雷斯。

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賽後克魯茲談到該記助殺道：「我知道當時我正盡力地把球丟得越快越好，我每一次都準備好在需要的時候把球給傳出去。」克魯茲現今在大聯盟僅出賽37場，但他就已經傳出4記95英哩以上的內野助殺，與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）並列史上最多。

「我們必須要讓那個傢伙在本壘出局。但你知道嗎？我一定可以丟得比那球還要快。」克魯茲說道。

紅人今天在大物左投阿博特（Andrew Abbott）8局6K僅被敲1安打的無失分好投下奪勝，目前紅人以52勝46敗排在國聯中區第二名，僅次於釀酒人，外卡落後1.0場。

阿博特。（美聯社）

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