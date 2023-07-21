MLB》慘！洋基前MVP重砲再度掛彩 被移至60天傷兵名單

唐納森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基37歲前MVP明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）前在比賽中受傷，被放進10天傷病名單，洋基總教練布恩（Aaron Boone）還坦承唐納森情況不太好，今《ESPN》最新報導，唐納森將進入60天傷兵名單，最快要美國時間9月14才能回歸。

唐納森在美國時間上週六和洛磯之戰，他擊出游擊滾地球遭到刺殺，但跑向一壘的過程中不慎拉傷右小腿，隔天就被擺進10天傷兵名單並接受MRI核磁共振檢查，球團最後宣布唐納森的右小腿傷勢為3級扭傷。

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這已是唐納森本季第二度進入傷兵名單，他在4月初就曾因右大腿傷勢缺席2個月。身為3屆全明星的他在2015年獲得美聯年度MVP，2020年與雙城簽下4年9200萬美元合約，並在2022年開季前透過交易來到洋基，但進攻效率卻驟降。2013至2021年，唐納森的打擊三圍為.272/.373/.514，但來到洋基後只有.207/.293/.385。

唐納森正處於合約最後一年，另有著1600萬美元的2024年球隊選項，若球隊選擇拒絕，則可用600萬美元買斷合約。本季唐納森表現依舊低迷，打擊率僅0.142，累積10轟、15分打點。

洋基將唐納森移至60天傷兵名單，為補上40人名單空缺，以大聯盟合約簽下32歲右投波曼（Matt Bowman），再將其送往3A。波曼上次在大聯盟出賽是在2019年，本季他在洋基3A累積4勝0敗，防禦率3.66。

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