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MLB》纏鬥9球被三振怒踹飲料桶骨折 水手前大物今受訪自責淚崩

2023/07/21 08:40

凱蘭尼奇今受訪淚崩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手外野手凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）在昨天對上雙城的比賽中，被三振後為了發洩情緒，憤而一腳直接往休息區的運動飲料桶踹，想不到這一踹竟導致左腳骨折，今天的比賽也無法上陣，水手更宣布他將進入10天傷兵名單。

水手昨天在9局下以3：6落後，凱蘭尼奇在無人出局一、二壘有人上場打擊，在與火球終結者杜蘭（Jhoan Duran）纏鬥8顆球後，放掉一顆外角曲球遭到三振，他回到休息區後控制不住情緒，怒踹旁邊的飲料桶造成左腳骨折，而最終水手還是以3：6吞敗。

水手今天宣布凱蘭尼奇將進入10天傷兵名單，他在今天接受媒體訪問時，對自己的魯莽感到自責與懊悔，還不禁淚聲俱下，「我感覺糟透了，我讓情緒戰勝了自己，讓隊友們感到失望。我必須對此負起全責，全都怪我，這不該發生的。」

水手總教練瑟維斯（Scott Servais）表示，凱蘭尼奇的傷勢無須動刀治療，不過仍預計將缺席好一段時間，「據我所知，不需要動手術，我知道他的左腳骨折了，也不確定回歸時程是如何，但那需要一段時間才能復原。」

凱蘭尼奇進入傷兵名單後，水手也將農場第14號新秀馬羅（Cade Marlowe）叫回大聯盟，並在今天迎來首秀，3打數吞下2K，另選到一次保送，水手在年輕強投柯比（George Kirby）飆出平生涯單場最多的10次三振帶領下，以5：0完封雙城。

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