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MLB》台美混血大物開轟無用！ 恐怖勇士上演全壘打逆轉秀

2023/07/21 08:44

萊利敲出逆轉3分砲，系列賽4轟11打點。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前苦吞4連敗的勇士隊，今天靠著萊利（Austin Riley）系列賽敲出的第4發全壘打，以7：5逆轉響尾蛇，也避免他們在3連戰遭到橫掃。

兩隊今天都派出王牌先發，響尾蛇加倫（Zac Gallen）與勇士史崔德（Spencer Strider）前五局都沒讓對手越雷池一步，勇士阿西亞（Orlando Arcia）在6下開砲助隊先馳得點取得1：0領先，不過響尾蛇在7上突破史崔德的封鎖，台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）選到四壞保送後盜壘成功，沃克（Christian Walker）被觸身球保送，下棒的菜鳥Domicni Canzone敲出生涯首轟就是一發逆轉三分砲，下棒的李維拉（Emmanuel Rivera）接著開轟，也直接打退史崔德，響尾蛇取得4：1領先。

勇士7下馬上反攻，歐森（Matt Olson）敲出2分砲，賽季第31轟將比數追到3：4落後，8上響尾蛇再度有攻勢，卡洛爾敲出本季第19轟將分差拉開到5：3。

卡洛爾敲出賽季第19轟。（法新社）

8局下半，卡斯楚（Miguel Castro）接替加倫投球，不過他卻在2出局後被萊利敲出一發逆轉3分砲後退場，接手的尼爾森（Kyle Nelson）再被歐森敲出一發陽春砲，賽季第32轟出爐，終場勇士就以7：5擊敗響尾蛇，終止近期4連敗。

萊利與歐森是今天表現最亮眼的球員，兩人都敲出2支安打打進3分打點，萊利在這個系列賽更是大殺四方，每場比賽都有開轟，總計敲出4轟，灌進11分打點。

響尾蛇先發加倫今天主投7局失掉3分完成優質先發，可惜勝投被牛棚給敗掉，史崔德雖然沒有繳出優質先發，但6局依舊狂飆13次三振，失掉4分。

卡洛爾今天敲出賽季第19轟，並列本季新秀最多轟，同時也跑出本季第29次盜壘成功，距離「20-30」紀錄僅差1轟1盜，本賽季卡洛爾表現絕佳，打擊率2成83，攻擊指數高達0.900，基本上國聯新人王已毫無懸念。

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