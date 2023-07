MLB》台美混血大物開轟無用！ 恐怖勇士上演全壘打逆轉秀

萊利敲出逆轉3分砲,系列賽4轟11打點。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕賽前苦吞4連敗的勇士隊,今天靠著萊利(Austin Riley)系列賽敲出的第4發全壘打,以7:5逆轉響尾蛇,也避免他們在3連戰遭到橫掃。

兩隊今天都派出王牌先發,響尾蛇加倫(Zac Gallen)與勇士史崔德(Spencer Strider)前五局都沒讓對手越雷池一步,勇士阿西亞(Orlando Arcia)在6下開砲助隊先馳得點取得1:0領先,不過響尾蛇在7上突破史崔德的封鎖,台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)選到四壞保送後盜壘成功,沃克(Christian Walker)被觸身球保送,下棒的菜鳥Domicni Canzone敲出生涯首轟就是一發逆轉三分砲,下棒的李維拉(Emmanuel Rivera)接著開轟,也直接打退史崔德,響尾蛇取得4:1領先。

勇士7下馬上反攻,歐森(Matt Olson)敲出2分砲,賽季第31轟將比數追到3:4落後,8上響尾蛇再度有攻勢,卡洛爾敲出本季第19轟將分差拉開到5:3。

卡洛爾敲出賽季第19轟。(法新社)

8局下半,卡斯楚(Miguel Castro)接替加倫投球,不過他卻在2出局後被萊利敲出一發逆轉3分砲後退場,接手的尼爾森(Kyle Nelson)再被歐森敲出一發陽春砲,賽季第32轟出爐,終場勇士就以7:5擊敗響尾蛇,終止近期4連敗。

萊利與歐森是今天表現最亮眼的球員,兩人都敲出2支安打打進3分打點,萊利在這個系列賽更是大殺四方,每場比賽都有開轟,總計敲出4轟,灌進11分打點。

響尾蛇先發加倫今天主投7局失掉3分完成優質先發,可惜勝投被牛棚給敗掉,史崔德雖然沒有繳出優質先發,但6局依舊狂飆13次三振,失掉4分。

卡洛爾今天敲出賽季第19轟,並列本季新秀最多轟,同時也跑出本季第29次盜壘成功,距離「20-30」紀錄僅差1轟1盜,本賽季卡洛爾表現絕佳,打擊率2成83,攻擊指數高達0.900,基本上國聯新人王已毫無懸念。

