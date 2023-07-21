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網球》「沒想到第一勝引起風暴」 把張帥氣哭的匈牙利女將道歉了

2023/07/21 08:46

托特向張帥道歉。（圖片擷取自影片）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日前因惹哭中國張帥退賽而獲勝，還高舉雙手慶祝引起爭議的匈牙利女將托特（Amarissa Tóth），在布達佩斯舉行的匈牙利大獎賽次輪輸球後也向張帥道歉，她不想讓任何人感到難過和受傷。

此起爭議出現在首盤5：5時，張帥在第11局因回球被判出界找主審爭論，而經過現場球印顯示確實是壓線界內球，只是主審堅持原判，比賽繼續進行後，托特將球印抹去後再引起對手不滿，而張帥在輸掉該局後含淚退賽，托特高舉雙手慶祝。

賽後不少球員聲援張帥，痛批托特的行徑沒有運動家精神，而世界排名548名的托特在昨天輸球也自錄影片向張帥道歉，她表示，沒想到自己WTA巡迴賽第一勝就引發風暴，對整件事感到抱歉，也很尊重張帥，沒有想對任何人不敬、難過或者受傷，這都並非她的本意。

托特承認賽後不該用那種方式慶祝，她表示，因為當時的情緒和現場感覺，讓她下意識做了慶祝動作，但她知道自己不希望以這種方式贏球，希望未來有機會當面和張帥道歉。

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