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NBA》「我叫活塞不要選我的」 鄉村曼巴自爆當年落選內幕

2023/07/21 09:48

湖人「鄉村曼巴」里維斯坦言，當年落選不是沒人要，而是他告訴第二輪對他有興趣的活塞不要選他。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）2021年參加選秀落選，最後與湖人簽下雙向合約且成功打出身價，而今里維斯自己爆料，其實當年他是自願落選的，因為他認為湖人陣容最適合他，因此一心只想和湖人簽約。

里維斯在退役球員巴恩斯（Matt Barnes）的節目上曝光了這個故事，他表示當年活塞其實想在第42順位選他入隊，不過里維斯在選秀前就對這些球隊表態，不要選他。

里維斯很清楚知道，與其去一支不適合自己的球隊，倒不如加入一支有發揮空間的球隊，他透露湖人與公鹿是他和團隊覺得最適合的地方，而最終和湖人簽下雙向合約。

里維斯還說，基本上大家都知道，第42順位加入NBA，簽的合約也會是雙向合約，他當然也會希望自己的名字在選秀會上被喊到，但一切還是以對生涯最有幫助的選項為優先，因此做出了「自願落選」的賭注。

而里維斯當年的豪賭，目前看起來是正確的選擇，上賽季例行賽繳出13分、投籃命中率52.9%的數據，季後賽更進化到16.9分，且全數先發出賽，成為了湖人不可或缺的主力得分點，也讓球隊開出4年5600萬美元的價碼續約。

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