MLB》天使隨隊記者提供大谷交易包範例 聯盟高層：還是不夠...

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前傳出天使若能換回2名百大新秀，就可望交易二刀流巨星大谷翔平，近日《橙縣紀事報》、天使隨隊記者佛列契（Jeff Fletcher）訪問到前大都會總管杜奎特（Jim Duquette）與一位匿名聯盟高層，談論起交易大谷的可能，也舉出類似交易包裹的案例。

杜奎特與該高層認為，由於大谷將於季末成為自由球員，交易他有如「出租」一般，這大幅降低大谷在交易市場上的「公平」價值，「很多球隊不在乎大谷多棒，他們不能給出數億美元的未來資產。」該高層表示。而杜奎特補充，想交易大谷的球隊還得與非常難搞的天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）打交道，難度顯而易見。

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佛列契則舉出他認為交易大谷的最佳範例，那就是道奇於2021年季中向國民換來塞揚右投薛哲（Max Scherzer）與明星游擊手T.透納（Trea Turner），「薛哲就像大谷一樣是『出租型』投手，而透納打擊實力雖不如大谷，但他守游擊，而且合約還有1年控制權。」

國民送出薛哲與T.透納，向道奇換來當時百大新秀第41名的捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）、42名的投手格雷（Josiah Gray）、道奇農場第17名新秀右投卡里略（Gerardo Carrillo），外加外野手凱西（Donovan Casey）。

杜奎特向佛列契表示，大谷本人的價值與薛哲和T.透納差不多相近，然而該高層指出，儘管從比較的角度來看似乎是不錯的方案，但如果天使收到類似的新秀交易包裹，此舉恐怕不會在天使球團內部與球迷間獲得太好的迴響，「人們會感到憤怒，但這就是現實，在安納罕球迷眼中，這可能還是不夠。」

儘管日前已經傳出天使開始聆聽大谷翔平的報價，但由於迎來大谷的代價實在太高，在天使老闆莫雷諾的獅子大開口下，想交易大谷又能實際付諸行動的球隊恐怕屈指可數。

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