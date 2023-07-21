晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》天使隨隊記者提供大谷交易包範例 聯盟高層：還是不夠...

2023/07/21 09:58

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前傳出天使若能換回2名百大新秀，就可望交易二刀流巨星大谷翔平，近日《橙縣紀事報》、天使隨隊記者佛列契（Jeff Fletcher）訪問到前大都會總管杜奎特（Jim Duquette）與一位匿名聯盟高層，談論起交易大谷的可能，也舉出類似交易包裹的案例。

杜奎特與該高層認為，由於大谷將於季末成為自由球員，交易他有如「出租」一般，這大幅降低大谷在交易市場上的「公平」價值，「很多球隊不在乎大谷多棒，他們不能給出數億美元的未來資產。」該高層表示。而杜奎特補充，想交易大谷的球隊還得與非常難搞的天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）打交道，難度顯而易見。

佛列契則舉出他認為交易大谷的最佳範例，那就是道奇於2021年季中向國民換來塞揚右投薛哲（Max Scherzer）與明星游擊手T.透納（Trea Turner），「薛哲就像大谷一樣是『出租型』投手，而透納打擊實力雖不如大谷，但他守游擊，而且合約還有1年控制權。」

國民送出薛哲與T.透納，向道奇換來當時百大新秀第41名的捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）、42名的投手格雷（Josiah Gray）、道奇農場第17名新秀右投卡里略（Gerardo Carrillo），外加外野手凱西（Donovan Casey）。

杜奎特向佛列契表示，大谷本人的價值與薛哲和T.透納差不多相近，然而該高層指出，儘管從比較的角度來看似乎是不錯的方案，但如果天使收到類似的新秀交易包裹，此舉恐怕不會在天使球團內部與球迷間獲得太好的迴響，「人們會感到憤怒，但這就是現實，在安納罕球迷眼中，這可能還是不夠。」

儘管日前已經傳出天使開始聆聽大谷翔平的報價，但由於迎來大谷的代價實在太高，在天使老闆莫雷諾的獅子大開口下，想交易大谷又能實際付諸行動的球隊恐怕屈指可數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。