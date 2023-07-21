NBA》勇士未爆彈？ 隨隊記者曝D.格林與陣中年輕小將狀況

D.格林與庫明加。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊「嘴綠」D.格林（Draymond Green）休賽季不斷透過節目上談論自己對隊友的看法，近期他被爆料與勇士相當重視的小將庫明加（Jonathan Kuminga）關係並不好，他也親自做出回應。

D.格林在去年在練習時對隊友波爾（Jordan Poole）揮拳，畫面還被有心人士流出影響球隊士氣，D.格林後續也坦言這起事件讓他在休息室的影響力降低，儘管最後波爾被勇士隊賣掉，D.格林最近還是上節目表示，自己會打波爾是有原因的。

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勇士隨隊記者M.波爾（Monte Poole）近期指出，其實不只波爾，D.格林與陣中另一位小將庫明加的關係並不好，但D.格林是唯一能夠解決這件事情的球員，而勇士的管理階層也相信他可以解決這個問題。而目前D.格林跟庫明加目前的狀況就是，兩人根本沒有任何關係存在。

根據M.波爾的說法，庫明加被視為有朝一日會取代D.格林的位置並擔任先發球員的人。

D.格林本人也在喬治（Paul George）最新一期的播客節目上談到這點，他承認自己應該要開始試著去了解這位年輕的球員，才能夠適當地引導他。因為D.格林不想要再度成為休息室的亂源，像2022-23年球季他跟波爾的狀況。

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