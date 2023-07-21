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MLB》頂上對決！ 金鶯延長賽擊退光芒續坐美聯龍頭

2023/07/21 10:38

考瑟10局上高飛犧牲打，為金鶯送回致勝分。（法新社會）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季長期戰績領跑聯盟的光芒，7月陷入低潮反被同區的金鶯追上，如今兩隊展開4連戰正面對決，首場就打到了延長賽，最終金鶯10局上靠著考瑟（Colton Cowser）的高飛犧牲打攻下致勝分，終場就以4：3獲勝。

本場比賽金鶯派出吉布森（Kyle Gibson）先發，光芒則是推出葛萊斯諾（Tyler Glasnow），光芒先在2局下靠著安打串聯先持得點，金鶯在4局上反撲，韓德森（Gunnar Henderson）趁著光芒守備恍神，跑出了一支三壘安打，接著金鶯打線串聯，單局攻下3分超前比數。

7局下光芒沃爾斯（Taylor Walls）先擊出一壘安打，接著貝森寇特（Christian Bethancourt）短打成功推進，自己也站上一壘形成一二壘有人，下一棒古巴一壘重砲迪亞茲（Yandy Diaz）敲出清壘二壘安打，將戰線拉回3：3平手，並且一路鏖戰到延長賽。

10局上佛雷瑟（Adam Frazier）觸及把二壘的希克斯（Aaron Hicks）送上三壘，接著考瑟擊出高飛犧牲打，終場金鶯就以1分之差贏球。

賽前金鶯與光芒沒有勝差，不過金鶯因為勝率稍高因此排在美聯龍頭的位置，而今光芒輸球，兩隊拉開了1場勝差。光芒7月份陷入大低潮，至今單月只贏下4場比賽，近期則是吞下了5連敗。

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