MLB》頂上對決！ 金鶯延長賽擊退光芒續坐美聯龍頭

考瑟10局上高飛犧牲打,為金鶯送回致勝分。(法新社會)

〔體育中心/綜合報導〕本賽季長期戰績領跑聯盟的光芒,7月陷入低潮反被同區的金鶯追上,如今兩隊展開4連戰正面對決,首場就打到了延長賽,最終金鶯10局上靠著考瑟(Colton Cowser)的高飛犧牲打攻下致勝分,終場就以4:3獲勝。

本場比賽金鶯派出吉布森(Kyle Gibson)先發,光芒則是推出葛萊斯諾(Tyler Glasnow),光芒先在2局下靠著安打串聯先持得點,金鶯在4局上反撲,韓德森(Gunnar Henderson)趁著光芒守備恍神,跑出了一支三壘安打,接著金鶯打線串聯,單局攻下3分超前比數。

The Orioles put together a 3-run rally off Tyler Glasnow! pic.twitter.com/5kPg23u4Pb