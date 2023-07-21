成都世大運》總統蔡英文親自授旗 「鞍馬王子」李智凱率隊迎接

蔡英文與李智凱。（記者李惠洲攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕延期兩次的成都世大運終於要在7月28日點燃戰火，總統蔡英文今天親自到高雄國訓中心參加授旗典禮，並預祝台灣代表團能取得亮眼成績。

成都世大運原定2021年登場，但因武漢肺炎疫情影響先延到2022年，再來更是延到2023年，也讓不少選手等待許久終於可以在世大運舞台登場。

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蔡英文今日親自到國訓中心，致贈代表團20萬加菜金，她也期許選手能在國際舞台發光發熱，在世大運創造佳績。

台灣代表團本屆有210名選手出征，其中有83人也是9月杭州亞運國手，像是「鞍馬王子」李智凱、「柔道男神」楊勇緯、跆拳道「國民女友」羅嘉翎等，不僅今年亞運國手，在2021年東京奧運也都有獎牌進帳。

台灣在世大運最佳成績是2017年台北世大運，繳出26金、34銀、30銅，在上屆拿坡里世大運則是9金、13銀、10銅。

今日代表代表團接受總統加菜金的李智凱，生涯第四度參加世大運，他在2017年台北世大運完美落地，為台灣贏得第二面世大運體操金牌，如今將是他生涯最後一屆世大運，唯一目標就是尋求史無前例的鞍馬三連霸。

生涯第一次參與綜合型運動會就是奧運殿堂的羅嘉翎，多等了2年終於可以參加世大運，即使她已擁有東京奧運銅牌，但對世大運依舊充滿期待。

總統蔡英文為成都世界大學運動會代表團授旗，接旗代表為大專院校體育總會王淑音。（記者李惠洲攝）

李智凱。（記者李惠洲攝）

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