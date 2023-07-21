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MLB》遭天使橫掃後主帥痛批 官網仍點出1原因呼籲別小看洋基

2023/07/21 11:33

賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在6月初傷了「法官」賈吉（Aaron Judge）前，仍有35勝25敗，離當時美東龍頭光芒僅落後6場，然而現在戰績僅有50勝47敗，離美聯第三張外卡更落後3.5場，季後賽之路充滿危機，不過大聯盟官網今仍撰文點出別輕忽洋基的一大原因。

洋基50億左投羅冬（Carlos Rodon）昨天先發又核爆，球隊也以3：7不敵天使，更是自2009年後睽違14年再遭天使系列戰橫掃，總教練布恩（Aaron Boone）在昨天賽後表示：「我們現在爛透了，我有意識到這點。」

不過官網作家盧皮卡（Mike Lupica）今撰文指出，儘管仍未有明確時間表，但賈吉已經接近歸隊，加上史坦頓（Giancarlo Stanton）的球棒逐漸加溫、柯提斯（Nestor Cortes）也將以完全健康的姿態回歸先發輪值，或許這一切發生時，瑞佐（Anthony Rizzo）與拉梅修（DJ LeMahieu）皆有望復甦，洋基仍舊不容小覷。

盧皮卡表示，洋基現在要做的就是努力讓自己打進季後賽，因此必須盡力爭奪美聯第三張外卡，如此一來便有機會複製去年費城人的模式。去年費城人以87勝75敗之姿搶下國聯最後一席外卡，並一路殺至世界大賽，才以2：4兵敗太空人。儘管洋基尚未證明自己有如去年費城人的韌性，但兩隊同樣圍繞著一位偉大球星，去年的費城人是哈波（Bryce Harper），洋基則有賈吉。

對洋基來說，賈吉回歸後是否能力挽狂瀾仍是未知數，但實績證明有「法官」坐鎮的條紋軍依舊有爭冠實力。盧皮卡強調，現在就完全「看衰」洋基還太早，等待身穿99號的主角回歸時，故事情節走向才真正令人拭目以待。

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