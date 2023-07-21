排球》日本男排再次締造歷史！ VNL首次有亞洲國家挺進四強賽

日本男排國家隊昨（20）日以3：0擊敗斯洛維尼亞，寫下隊伍首次挺進4強賽的新紀錄，同時這也是大賽創立以來，首次有亞洲國家隊伍闖進4強賽的歷史紀錄。（圖擷取自@yuki14_official推特）

〔即時新聞／綜合報導〕2023年世界男子排球聯賽（VNL）8強賽於19日開打，人氣極為火熱的「龍神NIPPON」日本男排國家隊，先前曾在預賽打破隊伍30多年魔咒，首度在正式比賽中戰勝巴西，昨（20）日更是以3：0擊敗斯洛維尼亞，寫下隊伍首次挺進4強賽的新紀錄，同時這也是大賽創立以來，首次有亞洲國家隊伍闖進4強賽的歷史紀錄。

綜合日媒報導，日本男排以10勝2負的成績，以預賽第2名成功晉級8強賽，並在昨日對上歐洲勁旅斯洛維尼亞。報導指出，這是日本這次派出的先發陣容，為預賽開始就表現亮眼的最佳組合，有隊長石川祐希、關田誠大、山内晶大、小野寺太志、西田有志、高橋藍和山本智大。

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兩隊開打後，隊長石川祐希憑藉後排攻擊、攔網、發球等多種進攻方式，一路帶領隊友突破斯洛維尼亞的高大攔網，同時以27分成為全隊得分最高的選手。雙方幾度陷入勢均力敵的比分，但日本以變幻莫測的攻防與強勁精神，直落三擊敗斯洛維尼亞，創下日本男排首次獲得VNL 4強賽門票的驚人紀錄，也同時寫下VNL創立至今首支亞洲國家隊伍闖進4強賽的歷史紀錄。

報導指出，隊長石川祐希先前受訪時，就曾提到日本男排今年目標是晉級8強賽，在確認進入8強賽後，則表示要努力打進4強賽，一步步實現誓言的日本男排，也讓無數球迷萬分期待日本男排22日，對上目前世界排名第一的波蘭。昨日石川祐希在賽後表示，「從現在開始誰從這裡獲勝並不重要，我認為這將會是一場艱難的比賽」。

另據報導，日本男排王牌選手西田有志和超新星高橋藍，先前因各自出現身體不適與受傷，在幾場預賽中並未上場，但經過休息後，2人於昨日8強賽順利回歸，並分別拿下了12分、9分，成為隊伍得分前3高的選手。

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