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MiLB》逐漸適應2A！ 鄭宗哲首度猛打賞還敲勝利打點（影音）

2023/07/21 11:28

鄭宗哲本季首度在2A完成猛打賞。（資料照，取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕海盜2A台灣好手鄭宗哲，今天在與費城人一戰單場3安，是他在2A首度出現猛打賞，同時鄭宗哲的第二支安打更打回今天比賽的勝利打點。

鄭宗哲本場比賽擔任先發7棒游擊手，在2下首打席就敲出左外野方向落地安打，5下第二打席敲出飛球出局，6下第三打席，鄭宗哲敲出右外野方向安打帶有1分打點，同時也是關鍵的超前安，8下鄭宗哲再度敲出短程的一壘安打，球隊終場以4：3拿下勝利。

鄭宗哲今天共4打數敲出3安打，打進1分打點，是上2A後首度猛打賞，打擊率從賽前的2成6，一口氣上升到2成36。鄭宗哲在6月升上2A，7月表現越來越穩定，單月打擊率有3成19，可惜的是大部分都是短程安打，只有一支三壘安打，不過擅長的快腿依舊有發揮，本月跑出7次盜壘成功。

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