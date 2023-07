MLB》好衰！馬林魚三壘指導教練被界外球打斷腿

馬林魚三壘指導教練里德在昨天被界外球打斷腿。(圖片取自推特)

〔記者倪婉君/綜合報導〕60歲的馬林魚三壘指導教練里德(Jody Reed)在昨天比賽「飛」來橫禍,在3局上遭馬林魚4棒桑契斯(Jesus Sanchez)的界外球打中右小腿,送醫照X光檢查後證實骨折,目前還無法預估會缺陣多久。

馬林魚昨作客紅雀進行3連戰的最終戰,打到3局上輪桑契斯打擊時,站在三壘邊線附近的里德遭到突如其來界外平飛球直擊。里德雖未當場倒地,但他痛得用單腳跳了跳,隨後也被換下,職務由品質控管教練班尼迪克暫代。

馬林魚教頭舒馬克表示,「他照了X光,醫生表示腿部骨折,我們只能遺憾接受他必須缺陣的事實,目前也無法預估他會缺席多久。」馬林魚昨以4:6輸球,和紅雀三連戰皆墨,在明星賽後已吞下6連敗。

里德累計11年的大聯盟球員生涯,超過半數是在紅襪度過,而他在去年秋天加入馬林魚教練團之前,曾於洋基和道奇小聯盟執教。

We still can't understand how @Marlins 3B coach Jody Reed tried to walk off a broken leg after being hit by a foul ball. Ever tried to walk off an injury? @stevecovino & @richdavis discuss on @foxsportsradio! pic.twitter.com/JLYIXUhG5o