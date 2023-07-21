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MLB》好衰！馬林魚三壘指導教練被界外球打斷腿

2023/07/21 11:55

馬林魚三壘指導教練里德在昨天被界外球打斷腿。（圖片取自推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕60歲的馬林魚三壘指導教練里德（Jody Reed）在昨天比賽「飛」來橫禍，在3局上遭馬林魚4棒桑契斯（Jesus Sanchez）的界外球打中右小腿，送醫照X光檢查後證實骨折，目前還無法預估會缺陣多久。

馬林魚昨作客紅雀進行3連戰的最終戰，打到3局上輪桑契斯打擊時，站在三壘邊線附近的里德遭到突如其來界外平飛球直擊。里德雖未當場倒地，但他痛得用單腳跳了跳，隨後也被換下，職務由品質控管教練班尼迪克暫代。

馬林魚教頭舒馬克表示，「他照了X光，醫生表示腿部骨折，我們只能遺憾接受他必須缺陣的事實，目前也無法預估他會缺席多久。」馬林魚昨以4：6輸球，和紅雀三連戰皆墨，在明星賽後已吞下6連敗。

里德累計11年的大聯盟球員生涯，超過半數是在紅襪度過，而他在去年秋天加入馬林魚教練團之前，曾於洋基和道奇小聯盟執教。

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