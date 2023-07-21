MLB》交易大谷翔平可望獲鉅額資產！名記者卻點出天使最大困境

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使剛在系列戰橫掃洋基，但他們距離季後賽仍有一段落差，也還是處於是否交易二刀流巨星大谷翔平的兩難中，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）更點出天使做這項決定所面臨的困境。

目前傳出想爭奪大谷的球團都已經和天使取得聯繫，海曼指出，若天使交易大谷，並不會讓天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）成為像當時送走貝比魯斯（Babe Ruth）的紅襪老闆弗雷澤（Harry Frazee）一樣歷史留名，但一旦送走大谷，他們進入季後賽的機率基本上會從14.4%直接歸零。

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海曼補充，儘管根據過往經驗，莫雷諾有能力簽下如楚奧特（Mike Trout）、普侯斯（Albert Pujols）、倫登（Anthony Rendon）、漢彌爾頓（Josh Hamilton）與阿普頓（Justin Upton）等球星，而大谷也傳出相當喜歡與大物捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）搭檔，但天使交易大谷的話，他們在休季重新簽回大谷的機率也將趨近於零。

即便大谷季末就要成為自由球員，多名大聯盟高層認為，天使若送出大谷可換回的資產，可能將比國民送給道奇薛哲（Max Scherzer）、T.透納（Trea Turner）所拿到的還多，甚至還可能接近尚有2年合約在身的索托（Juan Soto）。不過就現況來說，天使確實陷入是否交易大谷的兩難局面，最終大谷是否身披天使戰袍到球季結束，一切仍掌握在老闆莫雷諾手中。

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