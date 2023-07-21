晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》交易大谷翔平可望獲鉅額資產！名記者卻點出天使最大困境

2023/07/21 12:53

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使剛在系列戰橫掃洋基，但他們距離季後賽仍有一段落差，也還是處於是否交易二刀流巨星大谷翔平的兩難中，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）更點出天使做這項決定所面臨的困境。

目前傳出想爭奪大谷的球團都已經和天使取得聯繫，海曼指出，若天使交易大谷，並不會讓天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）成為像當時送走貝比魯斯（Babe Ruth）的紅襪老闆弗雷澤（Harry Frazee）一樣歷史留名，但一旦送走大谷，他們進入季後賽的機率基本上會從14.4%直接歸零。

海曼補充，儘管根據過往經驗，莫雷諾有能力簽下如楚奧特（Mike Trout）、普侯斯（Albert Pujols）、倫登（Anthony Rendon）、漢彌爾頓（Josh Hamilton）與阿普頓（Justin Upton）等球星，而大谷也傳出相當喜歡與大物捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）搭檔，但天使交易大谷的話，他們在休季重新簽回大谷的機率也將趨近於零。

即便大谷季末就要成為自由球員，多名大聯盟高層認為，天使若送出大谷可換回的資產，可能將比國民送給道奇薛哲（Max Scherzer）、T.透納（Trea Turner）所拿到的還多，甚至還可能接近尚有2年合約在身的索托（Juan Soto）。不過就現況來說，天使確實陷入是否交易大谷的兩難局面，最終大谷是否身披天使戰袍到球季結束，一切仍掌握在老闆莫雷諾手中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。