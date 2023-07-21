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籃球》NBA熱火射手「阿舍哥」今抵台 晚上要當潮男走紅毯

2023/07/21 12:04

熱火射手羅賓森抵台（阿舍集團提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA熱火射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）在今天搭機抵台，桃園國際機場也聚集不少球迷到場，而他接下來也將在台灣展開6天5夜的行程，今晚將到在「微風南山潮流時空之夜」走紅毯。

熱火在今年締造「老八傳奇」，一路勇闖總冠軍賽，羅賓森的貢獻功不可沒，他季後賽出賽23場，平均可投進2.2顆三分球，拿9分、1.5籃板、1.7助攻。

今年夏天羅賓森獲邀邀請抵台展開6天5夜的行程，有大批球迷就特別到機場接機，舉著支持看板守候，最終羅賓森戴著白綠色帽子並穿著輕裝現身，同時也展現親民作風，對於球迷的簽名、合照要求來者不拒，在桃園機場多待了約20分鐘才離開。

羅賓森抵台後有2場公開活動，分別為今天晚間將在微風南山舉行的「微風南山潮流時空之夜」登場，球迷們能在紅毯一睹這位NBA射手的風采，明天下午兩點則將轉戰台北車站一樓大廳舉行「台美球星三分球交流」，除了羅賓森之外，PLG新竹攻城獅隊高國豪與台北富邦勇士隊的新星簡廷兆都會出席，與他進行三分球對決。主辦單位還開放球迷挑戰中場投籃，投進的球迷將能獲得10萬元的高額獎金。

球迷到場為羅賓森接機（阿舍集團提供）

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