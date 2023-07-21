MLB》執教過「法官」與大谷翔平 天使打教點出兩人最相似之處

大谷翔平與賈吉。（資料合成照）

〔體育中心／綜合報導〕現任天使打擊教練的譚姆斯（Marcus Thames），過去曾在2018至2021年球季擔任洋基打教，也是大聯盟中少數執教過「法官」賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平兩位巨星的教頭。近日他接受紐媒《新聞日報》採訪，也提及兩人之間的相似之處。

「兩人都非常有才華，他們在鑽研球技的細節上是一樣的，都希望自己能將事情做到最好。」譚姆斯表示，「他們真的非常努力磨練自己的技術，每一次的揮棒都帶著遠大目標，每次都代表著在做足功課，專注比賽，不會放過任何一顆球，他們倆都是很特別的球員，能欣賞他們真的很有趣。」

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大谷翔平與賈吉是美聯近2屆的MVP得主，而大谷更是有望在今年斬獲個人第二座美聯MVP。譚姆斯點出，兩人在擊出全壘打時，展現力量的方式也相當類似，「這是與生俱來的力量，我在春訓時飛往亞利桑那看大谷比賽，簡直被震撼到了。」譚姆斯還直呼，大谷、賈吉、史坦頓（Giancarlo Stanton）與前大聯盟8屆明星外野手史卓貝瑞（Darryl Strawberry）是他所見過最有力量的打者。

譚姆斯也表示，即便像大谷與賈吉這種等級的球星，卻都還是相當虛心受教，「賈吉很有個性，但他每天都在我身邊打轉，傾聽我的意見；翔平也是，他會發訊息給我，『嘿Marcus，幫我看看這個』。這就是為什麼他們如此優秀，他們願意接受指教。」

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