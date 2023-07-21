MLB》洋基大谷翔平交易包出爐！ 隨隊記者用「未來鱒魚」換

大聯盟官網撰文設想各隊交易大谷翔平需要付出何種代價。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季中最熱門的話題莫過於大谷翔平去哪裡，大聯盟官網在昨天撰文提出10支最需要大谷翔平的球隊，今天他們也請多名專家設想交易大谷翔平需要開出怎麼樣的包裹，其中洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）提出了他的看法。

天使在明星賽後的第一個系列賽三戰橫掃洋基，寫下球隊自2009年來首見紀錄，這3勝也讓他們的勝率突破五成，落後外卡4.5場，不過《Fangraphs》依舊預測天使能打進季後賽的機率只有14.5%。

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在交易大限前，大谷翔平的傳聞只會越來越多，而要如何得到這位棒球天才也讓許多專家傷透腦筋，不僅是大谷翔平的稀有性，只剩半年可用的「租借」性質，更讓想要一拚今年世界大賽冠軍的球隊躊躇。

洋基隨隊記者霍克認為，洋基如果要交易大谷翔平，那得將農場頭號大物，目前百大新秀第41名的多明格茲（Jasson Dominguez）給拿出來，同時還要包進已經上大聯盟的前大物培拉薩（Oswald Peraza）、投手施密特（Clarke Schmidt），以及農場第五號游擊手斯威尼（Trey Sweeney）。

霍克表示，當大谷翔平在2017-18賽季拒絕洋基後，他們跑去網羅國聯MVP「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）。霍克表示，儘管洋基內部許多人都不會停止夢想可能發生的事情，但他依舊提出一個問號，那就是2023年的這支洋基，是否已經展現出足夠的「冠軍水準」來說服總管凱許曼（Brian Cashman）提出最好的價碼來租借大谷翔平半年。

此外霍克認為關鍵因素在大谷翔平是否願意來東岸打球，這也是當時洋基不是大谷翔平首選的原因之一，同時還有洋基是否相信交易來大谷翔平能夠增加他與洋基簽下下一份合約的機會。

在數周前，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）公開聲明指出，球隊陣容需要有球星在，而現在沒有一顆比大谷翔平更亮的星星，可以把每一場主場比賽變成一場盛大的祭典。先前洋基傳出將可以在球衣上增加廣告補丁，每年至少可拿到2000萬美元，這也有助於球隊續約大谷翔平。

多明格茲。（資料照，美聯社）

年僅20歲的多明格茲在進入職業前無疑是被吹捧得最誇張的潛力苗子，當時有球探認為多明格茲的天花板就是天使球星楚奧特（Mike Trout）以及傳奇巨星漢克阿倫（Hank Aaron）。不過在進入職業後，多明格茲至今仍沒有拿出足夠具有說服力的成績，儘管本季多明格茲已經登上2A，不過82場出賽打擊率僅2成16，敲出12轟，跑出25次盜壘成功，攻擊指數0.725，並不算是什麼亮眼的表現。

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