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女足世界盃》加拿大踢平奈及利亞 首張紅牌出爐

2023/07/21 14:20

本屆女足世界盃首張紅牌出爐。（法新社）

〔中央社〕東京奧運金牌、加拿大女子足球隊今天錯失關鍵12碼罰球機會，與非洲強權奈及利亞激戰90分鐘進攻互繳白卷，在2023紐澳世界盃女足小組賽首役以0：0握手言和。

2023紐澳世界盃女足賽今天進行B組小組賽，昨天地主之一的澳洲以1：0險勝愛爾蘭開出紅盤，今天則由北境之國加拿大碰上非洲勁旅奈及利亞，雙方一路激戰都未能破門，不過奈及利亞19歲中場小將阿比奧敦（Deborah Ajibola Abiodun）在傷停補時階段因踩踏對手腳踝，領到本屆女足世界盃的第1張紅牌。

世界排名第7的加拿大是東京奧運女足金牌得主，也是世界盃女足B組4隊當中排名最高的球隊，隊史最佳成績是2003世界盃拿下第4，上屆則是止步16強。

奈及利亞女足則堪稱是非洲最強球隊，隊史11度在女足非錦賽稱后，可惜在世界盃的表現始終差強人意，最佳成績是在1999年世界盃的8強，上屆也同樣止步16強。

加拿大在前兩屆世界盃首秀都以1：0開紅盤，今天她們也期許維持傳統，上半場不僅掌握攻守節奏，也頻頻由左路發動攻勢，無奈始終差了臨門一腳。

更無奈的是，加拿大隊長兼主力前鋒辛克雷（Christine Sinclair）在下半場的第50分鐘，原有機會透過12碼罰球替球隊打開僵局，可惜卻被對方門將成功撲救，錯失領先契機。

奈及利亞死裡逃生後，攻勢也逐漸開始加溫，第75分鐘自由球吊中，加拿大門將果決出擊卻在人群中頂到球後跌倒，奈及利亞亂軍中起腳射門，球卻打到加拿大球員身上，也讓她們錯過絕佳進球機會，終場雙方就以0：0踢和。

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