南韓賽》戴資穎力壓中國張藝曼 4強即將大戰球后山口茜

戴資穎。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天在超級500系列南韓羽球公開賽，以21：17、21：15力壓世界排名20的中國女將張藝曼，本季第5度勇闖BWF巡迴賽女單4強，明天將交手世界球后日本名將山口茜。

世界排名第4的戴資穎在6月台北公開賽奪冠，休息逾3週時間，如今從南韓賽出發，也迎來本季第一場BWF巡迴賽500等級賽，小戴首輪以21：17、21：7輕取世界排名45的印度班索德（Malvika Bansod），昨在16強以21：15、21：5輕取世界排名73馬來西亞選手蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan）。

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戴資穎今日8強遭遇張藝曼，她16強以21：10、21：17拍落第7種子的隊友韓悅，小戴生涯僅在2020年馬來西亞大師賽過招張藝曼，以直落二獲勝。

戴資穎在第一局的技術暫停前與張藝曼8次打成平手，仍以11：10進入技術暫停，小戴在11：11時打出7：2攻勢取得5分領先，雖然對手一度追到17：18，小戴仍有穩住陣腳並連下3分，花15分鐘將首局收下。

進入第二局，張藝曼想尋求延長戰線，一度取得9：7領先，但戴資穎還是有辦法超車，以11：10進入技術暫停，雙方再來持續激戰，不過小戴依舊技高一籌，以直落二收下女單4強入場券。

戴資穎本季在BWF巡迴賽的馬來西亞公開賽、全英公開賽、新加坡公開賽、台北公開賽都打入4強，其中在台北公開賽更是成功封后，如今在南韓躋身4強行列，明天對手是山口茜。戴資穎、山口茜在明天上演第23次頂尖對決，雙方前面22次過招各拿11勝，近一次交鋒是4月亞洲錦標賽4強，小戴鏖戰3局獲勝。

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