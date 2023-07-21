中職Live》悍將首局中「滿壘計」 味全 0：0 富邦

第二局（味全龍 0：0 富邦悍將）

2局上，吉力吉撈．鞏冠左外野一壘安打，張祐銘犧牲觸擊，護送跑者上二壘。邱辰敲三壘方向的內野安打，味全1出局攻占一、二壘。蔣少宏敲二壘滾地球形成雙殺，3出局。

第一局（味全龍 0：0 富邦悍將）

1下，李宗賢左外野二壘安打，王勝偉三振，王苡丞保送，范國宸投手強襲球形成內野安打，林哲瑄三振。戴培峰敲中外野飛球被接殺，3出局。

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1上，李凱威三振，拿莫．伊漾三壘滾地內野安打，郭天信犧牲觸擊、跑者上二壘，劉基鴻游擊滾地出局。

賽前：

味全龍先發打序：

第1棒 李凱威 二壘手

第2棒 拿莫．伊漾 一壘手

第3棒 郭天信 中外野手

第4棒 劉基鴻 三壘手

第5棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第6棒 張祐銘 右外野手

第7棒 邱辰 左外野手

第8棒 蔣少宏 捕手

第9棒 石翔宇 游擊手

先發投手：布里悍

富邦悍將先發打序：



第1棒 李宗賢 三壘手

第2棒 王勝偉 游擊手

第3棒 王苡丞 指定打擊

第4棒 范國宸 一壘手

第5棒 林哲瑄 中外野手

第6棒 戴培峰 捕手

第7棒 申皓瑋 左外野手

第8棒 周佳樂 右外野手

第9棒 葉子霆 二壘手

先發投手：肯特

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