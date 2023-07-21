MLB》不滿離壘過遠？響尾蛇投手和阿庫尼亞互嗆 讓自家教頭不解

Dbacks reliever Kevin Ginkel walked over to third base because Ronald Acuña was taking a big lead. Acuña then stared him down after scoring on a low pitch pic.twitter.com/Qbe3Acn5hH — Jomboy Media （@JomboyMedia） July 20, 2023

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇昨天和勇士之戰，第9局響尾蛇投手金克爾（Kevin Ginkel）發現勇士三壘跑者阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）離壘過遠，他直接走向三壘要看管對方跑者，兩人還有「言語交換」引發熱議。響尾蛇該場比賽以5比3贏球，但金克爾的舉動讓響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）感到困惑。

此戰打完9局上，響尾蛇以5比2領先，第9局下響尾蛇隊派金克爾關門，他一上來就被阿庫尼亞擊出二壘安打。2出局後勇士隊攻佔三壘，輪到勇士強打歐森（Matt Olson）打擊時，球數來到0好2壞時，金克爾接到捕手的回傳球後，發現勇士三壘跑者阿庫尼亞離壘過遠，加上三壘附近沒有自家守備員，因此金克爾直接走過去，還和阿庫尼亞互嗆。

請繼續往下閱讀...

接著金克爾發生暴投，讓阿庫尼亞直接跑回本壘得分，阿庫尼亞還看了一下金克爾。不過，金克爾此戰後援1局失1分，最後仍幫助響尾蛇贏球，金克爾摘得本季第2次救援成功。

對於金克爾的舉動，羅夫洛在昨天賽後受訪說道，「阿庫尼亞做了一些他該做的事情，Kevin不應該去在意那些。」

響尾蛇投手金克爾（右）、勇士三壘跑者阿庫尼亞（左）昨天在場上有些言語交換。（法新社）

昨天的響尾蛇和勇士之戰，，金克爾（左）發生暴投後，勇士三壘跑者阿庫尼亞（右）回本壘得分，還看了對方一眼。（法新社）

響尾蛇投手金克爾（右）、勇士三壘跑者阿庫尼亞（左）昨天在場上有些言語交換。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法