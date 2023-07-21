晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不滿離壘過遠？響尾蛇投手和阿庫尼亞互嗆 讓自家教頭不解

2023/07/21 16:58

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇昨天和勇士之戰，第9局響尾蛇投手金克爾（Kevin Ginkel）發現勇士三壘跑者阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）離壘過遠，他直接走向三壘要看管對方跑者，兩人還有「言語交換」引發熱議。響尾蛇該場比賽以5比3贏球，但金克爾的舉動讓響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）感到困惑。

此戰打完9局上，響尾蛇以5比2領先，第9局下響尾蛇隊派金克爾關門，他一上來就被阿庫尼亞擊出二壘安打。2出局後勇士隊攻佔三壘，輪到勇士強打歐森（Matt Olson）打擊時，球數來到0好2壞時，金克爾接到捕手的回傳球後，發現勇士三壘跑者阿庫尼亞離壘過遠，加上三壘附近沒有自家守備員，因此金克爾直接走過去，還和阿庫尼亞互嗆。

接著金克爾發生暴投，讓阿庫尼亞直接跑回本壘得分，阿庫尼亞還看了一下金克爾。不過，金克爾此戰後援1局失1分，最後仍幫助響尾蛇贏球，金克爾摘得本季第2次救援成功。

對於金克爾的舉動，羅夫洛在昨天賽後受訪說道，「阿庫尼亞做了一些他該做的事情，Kevin不應該去在意那些。」

響尾蛇投手金克爾（右）、勇士三壘跑者阿庫尼亞（左）昨天在場上有些言語交換。（法新社）

昨天的響尾蛇和勇士之戰，，金克爾（左）發生暴投後，勇士三壘跑者阿庫尼亞（右）回本壘得分，還看了對方一眼。（法新社）

響尾蛇投手金克爾（右）、勇士三壘跑者阿庫尼亞（左）昨天在場上有些言語交換。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。