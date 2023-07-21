桌球》征戰台中帕拉國際桌球賽 六十歲國手盧碧春拚佳績

帕運國手盧碧春（右）是輪椅桌球選手，奮戰精神令人感佩。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市國際帕拉桌球公開賽今日起一連四天於靜宜大學展開，這是重要的國際身障賽事，賽事吸引共16國共2百多名選手與隊職員齊聚台中競技，也是國內40名桌球好手取得巴黎帕運積分，提升世界排名的關鍵賽事。

新北市國際帕拉桌球公開賽落幕後，台中市國際帕拉桌球公開賽接力登場，包括台中市選手林姿妤、吳振勝、殷建平、張程皓、黃壬莛，以及2020東京帕運銅牌選手田曉雯、桌球長青樹程銘志選手等皆積極備戰，力拼佳績。帕運國手盧碧春是輪椅桌球選手，她在場上成為焦點，現年60的她，42歲時開始學習桌球，也打出興趣，因疫情關係已經許久未出國參賽，希望能繼新北站賽事拿下女單銅牌後，再創佳績。

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台中市運動局長李昱叡指出，台中市為主辦城市，這是繼「世界棒球經典賽」後，又一項年度國際賽事在台中舉辦，副市長王育敏在運動局長李昱叡的陪同下出席開幕典禮，她表示，市府各單位通力合作積極籌辦賽事，營造最佳主場，預祝選手能盡情展現自我，爭取佳績前進明年巴黎帕運。

國際桌球總會經理培瑞茲表示，台中市從全球一百多個候選城市中脫穎而出，獲國際桌總選為這屆賽事主辦城市，來自世界各國的選手將關注台中，台中是一座運動友善的城市，讓身障選手有舒適的環境迎戰，期許球員能展現最好的球技。

中市國際帕拉桌球公開賽登場。（記者張軒哲攝）

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