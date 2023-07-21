中職》林智勝「轉型」代打 葉君璋有專業考量

味全龍林智勝。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕41歲的味全龍「大師兄」林智勝，今年球季有29場先發，不過6月1日至今他只先發出賽4場，角色已悄悄轉型成代打，本季他代打12打數敲出4安，包含令人印象深刻的生涯第300轟，代打得點圈打擊率高達5成71，生涯代打敲出8轟，與中信兄弟蘇緯達並列第一。

今天新莊龍悍將之戰，林智勝就在板凳待命未先發，龍隊總教練葉君璋表示，其實之前就有跟林智勝溝通過，他自己也有準備轉型，「我覺得智勝1場比賽專注準備1個打席，好好把握機會，做出關鍵致勝的一擊，對球隊更有幫助。」

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葉君璋認為，其實林智勝達成300轟里程碑的時候，內心應該已經慢慢地做好轉型準備，感覺已經達到某個成就，接下來就是做好傳承經驗和安定軍心的工作。

家有一老，如有一寶，葉君璋透露，之前吉力吉撈．鞏冠打不好，回到板凳區很生氣，林智勝就趕緊上前鼓勵安慰，「有時候教練講、球員講跟資深球員講，效果就是不一樣，智勝這方面做得很好。」

林智勝與龍隊兩年合約將於明年底到期，屆時將滿43歲，他表示，年紀大了，身體恢復能力確實不如過去，每次回到家手肘和膝蓋都會不舒服，但他沒有預設還要達成什麼目標或一定要打到幾歲，只要能在球場上打球的天就很開心。

味全龍總教練葉君璋。（記者塗建榮攝）

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