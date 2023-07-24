晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

金恩盃》謝淑薇女雙奏捷！台灣隊連下3點拿新加坡祭旗

2023/07/24 14:35

謝淑薇（左起）與盧曼琳女雙奏捷。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023金恩盃女子團體網球亞洲／大洋洲區第二級賽事，週一於吉隆坡點燃戰火，頭號種子台灣隊旗開得勝！包括前兩點單打的詹皓晴、李珮琪 ，以及壓軸的女雙謝淑薇／盧曼琳，全都直落2強勢輾壓新加坡對手，點數3：0有了好的開始。

台灣第一點派出原本主攻雙打的詹皓晴，上回她單打出擊還是WTA5月史特拉斯堡女網會外賽，如今小詹只花53分鐘，6 ：2、6 ：0解決新加坡對手楊思婷；第2點的李珮琪次盤擋住對手反撲，也以6 ：0、6 ：4 擊敗陳曉燕，我國連搶2點提前獲勝，加上賽事前身聯邦盃在內，歷年交手星國5戰全勝。

雖然勝負底定，雙方壓軸第3點照常進行。先前復出就連奪法網、溫網女雙金盃的謝淑薇，揮別溫網腳趾瘀血舊傷，重披國家隊戰袍攜手18歲新秀盧曼琳，女雙也以6 ：3、6 ：1輕取唐穎珊／葉慧琦，為台灣隊拿下第3勝。坐擁6座大滿貫女雙冠軍的小薇，正是本屆最大咖球星，昨她有感而發，在臉書粉專寫下：「這是台灣網球最強的時代 ，試試看我們，能不能留下什麼吧，能不能參賽，能不能奪牌，盡人事，聽天命。」

台灣隊和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲在A組； 紐西蘭第2種子，與印尼、斯里蘭卡、蒙古、馬來西亞、土庫曼為B組。兩組單循環後，各組戰績最佳前兩名再交叉對決，最後兩支勝隊晉級2024亞大區一級。

謝淑薇（右）與盧曼琳女雙奏捷。（四維體育推廣教育基金會提供）

謝淑薇。（四維體育推廣教育基金會提供）

謝淑薇（左）與盧曼琳女雙奏捷。（四維體育推廣教育基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。