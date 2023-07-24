金恩盃》謝淑薇女雙奏捷！台灣隊連下3點拿新加坡祭旗

謝淑薇（左起）與盧曼琳女雙奏捷。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023金恩盃女子團體網球亞洲／大洋洲區第二級賽事，週一於吉隆坡點燃戰火，頭號種子台灣隊旗開得勝！包括前兩點單打的詹皓晴、李珮琪 ，以及壓軸的女雙謝淑薇／盧曼琳，全都直落2強勢輾壓新加坡對手，點數3：0有了好的開始。

台灣第一點派出原本主攻雙打的詹皓晴，上回她單打出擊還是WTA5月史特拉斯堡女網會外賽，如今小詹只花53分鐘，6 ：2、6 ：0解決新加坡對手楊思婷；第2點的李珮琪次盤擋住對手反撲，也以6 ：0、6 ：4 擊敗陳曉燕，我國連搶2點提前獲勝，加上賽事前身聯邦盃在內，歷年交手星國5戰全勝。

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雖然勝負底定，雙方壓軸第3點照常進行。先前復出就連奪法網、溫網女雙金盃的謝淑薇，揮別溫網腳趾瘀血舊傷，重披國家隊戰袍攜手18歲新秀盧曼琳，女雙也以6 ：3、6 ：1輕取唐穎珊／葉慧琦，為台灣隊拿下第3勝。坐擁6座大滿貫女雙冠軍的小薇，正是本屆最大咖球星，昨她有感而發，在臉書粉專寫下：「這是台灣網球最強的時代 ，試試看我們，能不能留下什麼吧，能不能參賽，能不能奪牌，盡人事，聽天命。」

台灣隊和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲在A組； 紐西蘭第2種子，與印尼、斯里蘭卡、蒙古、馬來西亞、土庫曼為B組。兩組單循環後，各組戰績最佳前兩名再交叉對決，最後兩支勝隊晉級2024亞大區一級。

謝淑薇（右）與盧曼琳女雙奏捷。（四維體育推廣教育基金會提供）

謝淑薇。（四維體育推廣教育基金會提供）

謝淑薇（左）與盧曼琳女雙奏捷。（四維體育推廣教育基金會提供）

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