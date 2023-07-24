田徑》強！175公分泉谷駿介在倫敦站110跨 只輸東奧銀牌0.05秒

泉谷駿介（右3）。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕23歲的日本田徑好手泉谷駿介，今在世界田徑總會鑽石聯賽倫敦站男子跨欄110公尺決賽，奔出13秒06奪銀，只僅次東京奧運銀牌美國名將哈洛威（Grant HOLLOWAY）繳出金牌成績13秒01。

泉谷駿介在高中曾在亞洲U20田徑錦標賽男子三級跳遠拿下銅牌，大學才主攻跨欄，雖身高只有175公分，身材並不具優勢，但他在2018年世界U20田徑錦標賽奪銅，表現一鳴驚人，此後成績也逐步成長。

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泉谷駿介在2021年成功達標東京奧運，完成奧運初體驗，而他今年6月奔出13秒04的成績，成為日本男子110公尺跨欄的紀錄保持人，他上月在鑽石聯賽洛桑站首度參賽就以13秒22勇奪金牌。

本週轉戰倫敦的泉谷駿介也有不錯發揮，尤其與哈洛威一起競速之下，更繳出13秒06的佳績，與哈洛威的成績只差0.05秒，此成績也追平他生涯第2好，在現役亞洲選手已是首屈一指。

至於哈洛威的13秒01可在本季排第4快，今年有3人跑進13秒內，牙買加布羅德貝爾（Rasheed BROADBELL）的12秒94最佳，其次為美國汀奇（Cordell TINCH），再來是哈洛威的12秒98。

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